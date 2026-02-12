Почему первое заседание «Совета мира» пройдет без Путина, Лукашенко и других

Почему первое заседание «Совета мира» пройдет без Путина, Лукашенко и другихПримерно в те же даты Зеленский хотел бы видеть на переговорах в США кого-то из России
Первое заседание учрежденной Дональдом Трампом для урегулирования конфликта в Газе организации «Совет мира» планируется Белым домом на 19 февраля. Первым об этом сообщал портал Axios со ссылкой на источники, и такой же вывод можно сделать из ответа «Ведомостям» пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. Она, в частности, объяснила причины отказа ее босса лететь в США даже после получения соответствующего приглашения от американцев загруженностью Лукашенко.
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что «такой поездки [на заседание «Совета мира»] в графике президента нет».
«Ведомости» направили запрос в Белый дом.
Как заявила Эйсмонт, «приглашение на первую встречу лидеров в рамках «Совета мира» президенту Беларуси поступило <...> поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован». «Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», – сказала она. Кроме того, в Минске «приняли во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза». Вместо президента Белоруссию в США на первом заседании «Совета мира» будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков.
Россия получала приглашение вступить в «Совет мира», подтверждал ранее Путин. 11 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Думе, прокомментировал тему: «Наше отношение к «Совету мира» – мы сейчас его прорабатываем, учитываем, как настороженно к этой идее отнеслись очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН». Среди них – также не торопящийся со своим ответом Китай, а еще отказавшиеся Франция и Великобритания.
В то же самое время президент Украины Владимир Зеленский, также получивший приглашение в «Совет мира» (и также не давший свой ответ по существу), 11 февраля заявил Bloomberg, что следующий раунд переговоров с Россией якобы может пройти 17–18 февраля в США, но российская сторона пока не дала на это согласие. Там украинский лидер рассчитывает обсудить предложение США создать свободную экономическую зону в качестве буферной зоны.
11 февраля стало известно, что и близкий европейский союзник США – Польша тоже отказалась от участия в «Совете мира», о чем сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Он отметил, что существуют сомнения системного характера, касающиеся совета. А премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намерен уклониться от первого заседания «Совета мира» за счет встречи с Трампом 11 февраля (при этом он в этот же день объявил о согласии вступить в организацию, чего настоятельно требовали американцы).
Первое заседание «Совета мира», согласно сообщению Axios со ссылкой на американского чиновника и дипломатов из четырех стран, состоится 19 февраля в Институте мира им. Трампа (аналитический центр) при госдепе в Вашингтоне. Как отмечает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев, отношения между Белоруссией и США хоть и улучшились за последние месяцы, но не настолько, чтобы Лукашенко поехал в эту страну. Более того, американские персональные санкции в отношении него и членов его семьи продолжают действовать, как и европейские.
Последний раз Лукашенко был с визитом в США в 2015 г., когда он выступал на 70-й Генассамблее ООН, а до того – в 1995 г. для аналогичного мероприятия. Но 20 января Лукашенко первым из лидеров публично под камеры подписал свое решение о вхождении в «Совет мира» Трампа.
Также, добавляет Силаев, к «Совету мира» без излишнего энтузиазма относится ключевой союзник Белоруссии – Россия, как и ключевой партнер – Китай. И пока не понятно вообще, что выйдет из этой затеи. Лукашенко на своем посту имел дело с пятью американскими президентами, так что ему «незачем торопиться», говорит Силаев.
Чуть позже на полях давосского форума Трамп с участием еще 18 лидеров стран провел учредительное собрание организации. В уставе при этом не оказалось ни одного упоминания Газы, так как администрация Трампа рассчитывает использовать орган и для разрешения других конфликтов. Первые три года участия в организации бесплатны, а если страна пожертвует $1 млрд, то сможет быть там и после этого срока. 22 января Путин во время встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом сказал, что Москва готова направить в «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки этого арабского народа и восстановление сектора Газа. Но при этом согласия на присоединение сразу лидер России не дал.
Уставный документ был подписан представителями США, Армении, Аргентины, Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, сербским краем Косово (самопровозгласило свою независимость и признано в качестве государства большинством членов ООН), Пакистана, Парагвая, Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Узбекистана и Монголии. При этом приглашения также получали, например, Германия, Япония, а также отдельно Европейский союз в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Трамп говорил, что с помощью новой структуры он рассчитывает добиться мира во всем мире. 16 января 2026 г. Белый дом объявил, что «Совету мира» будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе.
«Я считаю, что сочетание «Совета мира» с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира – для всего мира, а не только для США», – говорил Трамп во время церемонии подписания. Он также сообщил, что лично возглавляет новую организацию. В ее управлении также задействованы госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и др.
В том, как будет работать «Совет мира», остается много неясностей и Путин вряд ли полетит на его первое заседание, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По мнению ООН, цели совета сводятся к Газе, но даже там остаются нерешенными такие важные аспекты, как вывод израильских войск и разоружение «Хамас».
При этом Трамп, отмечает эксперт, пытается расширить функции созданного им органа и распространить его на Венесуэлу и Украину. Но большинство американских союзников воздерживаются от участия, а вот большинство соседей России по постсоветскому пространству, наоборот, согласились. Но для Москвы этот факт вполне приемлем, учитывая попытку нормализации в отношениях между Россией и США, подчеркивает Кортунов.
В подготовке материала принимали участие Елена Мухаметшина и Роман Романов