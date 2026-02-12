Почему первое заседание «Совета мира» пройдет без Путина, Лукашенко и других

Чуть позже на полях давосского форума Трамп с участием еще 18 лидеров стран провел учредительное собрание организации. В уставе при этом не оказалось ни одного упоминания Газы, так как администрация Трампа рассчитывает использовать орган и для разрешения других конфликтов. Первые три года участия в организации бесплатны, а если страна пожертвует $1 млрд, то сможет быть там и после этого срока. 22 января Путин во время встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом сказал, что Москва готова направить в «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки этого арабского народа и восстановление сектора Газа. Но при этом согласия на присоединение сразу лидер России не дал.