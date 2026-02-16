В Госдуме обнаружили зарубежные «университеты» по дискредитации выборов в РФ

Пискарев также описал «коллективный портрет» иностранного агента на основе анализа комиссии. Согласно взятой выборке, средний возраст иноагента равняется 47–48 годам. Среди них 43 человека заняты в сфере журналистики, 33 – в сфере культуры, 25 – блогеры, 17 – политики, по 13 человек заняты в сфере юриспруденции, общественной деятельности, являются активистами, восемь – преподаватели, шесть – предприниматели. Также среди них пять религиозных деятелей, четыре бывших сотрудника госорганов, два программиста, два депутата и один врач. Главными спонсорами иноагентов в 2025 г. являлись Германия, Великобритания, Франция и другие члены НАТО, а также Израиль и Украина, говорит Пискарев.

В реестре Минюста насчитывается 904 действующих иноагента. В отношении более 100 из них расследуются уголовные дела не только за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, но и по статьям о государственной измене, распространении дезинформации, оправдании терроризма, экстремизма и др., говорится в сообщении Пискарева.