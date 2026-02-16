В Госдуме обнаружили зарубежные «университеты» по дискредитации выборов в РФ

В Госдуме обнаружили зарубежные «университеты» по дискредитации выборов в РФВ профильной комиссии уверены, что Запад готовит «агентов влияния» на «факультетах» кандидатов и наблюдателей
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил, что Запад активно готовит провокаторов на выборы с помощью так называемых «образовательных онлайн-курсов», «школ» или «университетов выборов». По его словам, действуют они в Прибалтике и Германии, а финансируются в том числе из бюджета Евросоюза.
Об этом Пискарев заявил в ходе совещания глав комитетов по международным отношениям, обороне и безопасности парламентов стран ОДКБ.
В чем видят угрозу
Члены комиссии ожидают, что «западники» будут пытаться внедрить своих «агентов влияния» в представительные органы власти. Для этого создан ряд «факультетов». Например, есть «факультет подготовки самозваных кандидатов», т. е. тех, кого с Запада попытаются продвигать в органы власти, говорится в сообщении Пискарева в его Telegram-канале. Есть также «факультет» «избирателей» и «наблюдателей»: это те, кто обучается навыкам и методикам провокаций на избирательных участках, определенным тактикам голосования.
«Среди преподавателей мы видим российских иностранных агентов. По имеющимся данным, только на одной латвийской площадке за последние несколько лет прошли обучение тысячи граждан, большая часть из которых проживает в России», – убежден Пискарев. Но для предотвращения такой «электоральной интервенции» российские власти сейчас «тесно» работают по этому направлению с «компетентными органами», говорится в тексте сообщения.
Член Центризбиркома (ЦИК) Игорь Борисов, выступивший с докладом на совещании, указал: «После появления подобных «школ» провокаторов мы отмечаем не только увеличение атак на наши выборы, но и системность, и четкую методику их организации, направленную совсем не на защиту избирательных прав, а в противоположную сторону – на дискредитацию демократических процедур и на попытки аннулировать выбор народа».
Для того чтобы обезопасить электоральный суверенитет РФ, делается все необходимое, говорит Борисов: начиная от внесения поправок в избирательное законодательство, заканчивая проведением тематических организационных и обучающих мероприятий. «Например, как только была введена система идентификации обращений в избирательные комиссии, преградившая каналы коммуникаций для фейков и ботов, создаваемых по указке и при участии подобных западных «школ», число сгенерированных обращений снизилось многократно», – поделился он.
Электоральный юрист Гарегин Митин уверен, что провокации возможны, но вряд ли их будет больше, чем в предыдущие годы, поскольку большинство «потенциальных учеников» уехали за рубеж. Как отмечает электоральный эксперт Станислав Андрейчук, граждане, реализующие свое право избирать и быть избранными или контролировать процедуры выборов, не могут подрывать суверенитет страны. Поэтому, по его мнению, со стороны парламентариев некорректно называть провокаторами неравнодушных к выборам граждан.
Что было пять лет назад
В 2021 г. ЦИК обнаружил попытки вмешательства в выборы еще до старта избирательной кампании. Тогда Борисов говорил, что представители международных организаций и разных государств – США, Польши, Украины, стран Балтии – развернули «сеть» по вмешательству в выборы. В промежуточном отчете комиссии Совета Федерации о мониторинге попыток внешнего вмешательства в думские выборы 2021 г. за период с 1 мая по 15 июня утверждалось, что работа по дискредитации избирательных кампаний России координируется госдепартаментом США.
По итогам думских выборов (17–19 сентября 2021 г.) глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у определенных интересантов «было велико желание если не сорвать, то максимально дискредитировать эти выборы». Тогда, например, распространялись новости о том, что в России лишены пассивного избирательного права 9 млн граждан, а самую большую категорию «лишенцев» составляют граждане со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. Памфилова парировала: на момент начала кампании таких людей насчитывалось не более 550 000.
Портрет иноагента
В реестре Минюста насчитывается 904 действующих иноагента. В отношении более 100 из них расследуются уголовные дела не только за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, но и по статьям о государственной измене, распространении дезинформации, оправдании терроризма, экстремизма и др., говорится в сообщении Пискарева.
«Понятно, что никаких реестров по лишенным пассивного избирательного права не ведется ни в России, ни в какой-либо другой стране мира. При этом в целом нужно отметить, что международные правовые акты допускают ограничение избирательных прав. И сегодня нет государства, которое бы не применяло подобные нормы», – указывала глава ЦИК.
На выборах были зафиксированы попытки повлиять на результат голосования с помощью хакерских атак на сайт ЦИК, системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, а ряд кибератак велся с зарубежных IP-адресов, говорил на тот момент постоянный представитель РФ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ 23 сентября 2021 г. Половина из них зарегистрирована в США, четверть – в Германии, остальные – в других государствах, включая Украину и Литву.
Более того, в ряде государств – участников ОБСЕ (Грузия, Литва, Польша, Швеция) создавались структуры для дискредитации российских выборов через пропаганду, подставных «наблюдателей» и провоцирования протестных акций, говорил он пять лет назад. Тогда Лукашевич, к слову, упоминал действующую в Швеции Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы (признана в РФ нежелательной организацией), которая, по его словам, организовывала протестные акции у зданий российских загранучреждений.
В миссиях международных наблюдателей работали представители 10 международных организаций и 59 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Всего в качестве международных наблюдателей в 2021 г. ЦИК аккредитовал 245 человек.