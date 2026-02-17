Потрясений в Киргизии после отставки председателя ГКНБ Ташиева не будет

Потрясений в Киргизии после отставки председателя ГКНБ Ташиева не будетРоссия заинтересована в стабильности в Бишкеке
В Киргизии после увольнения второго по значению лица в руководстве страны и председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева нет угрозы очередной революции. Об этом 16 февраля в интервью агентству «Кабар» заявил президент страны Садыр Жапаров. По словам главы государства, «никакого переворота или чего-то подобного не будет».
Ранее, 15 февраля, Жапаров встретился с Ташиевым (фотографий опубликовано не было), которого внезапно отправил в отставку 10 февраля, пока экс-руководитель киргизской спецслужбы находился на лечении в Германии. Как отметил президент, они с Ташиевым расстались друзьями, но занимать государственные должности бывший глава ГКНБ больше не будет.
Жапаров также сказал, что посоветовал Ташиеву «отдохнуть и поберечь здоровье» и что его друг не поддерживал связи с противниками власти. «Исходя из этого, я сделал вывод: значит, они действовали самостоятельно, втайне, не ставя моего друга в известность. Как говорят русские, оказали медвежью услугу», – подчеркнул Жапаров.
Помимо увольнения Ташиева президент Киргизии продолжил перестановки в государственном аппарате. 16 февраля Жапаров снял с должности министра по чрезвычайным ситуациям Бообека Ажикеева, министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева и министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева. О причинах отставок в СМИ не сообщалось.
Ранее 75 экс-политиков и общественных деятелей Киргизии подали Жапарову письмо с просьбой провести в стране досрочные президентские выборы. Мотивировали они это тем, что возникла неясность, по какой редакции конституции должен избираться Жапаров – старой, предусматривающей один шестилетний срок, или новой, где прописано два срока по пять лет. В ответ на это киргизское правительство заявило, что выборы пройдут в назначенный срок в январе 2027 г., а против трех инициаторов письма, включая экс-руководителя аппарата премьера Бекболота Талгарбекова, МВД возбудило дело о подстрекательстве к беспорядкам.
В Киргизии сейчас проходят многоплановые процессы консолидации власти, говорит независимый эксперт по Центральной Азии Дарья Рекеда. «Симфония властей» в виде тандема из двух сильных персон – Жапарова и Ташиева – уходит в прошлое. Таким образом, за счет концентрации власти в руках президента страны можно говорить о мягкой форме выстраивания новой госсистемы.
Похожие процессы по консолидации власти проходят и у соседей Киргизии, в Казахстане и Узбекистане, что очень важно в условиях политической турбулентности. Пока, как говорит Жапаров, система в Киргизии весьма устойчива, а внешние игроки вроде России и Китая также заинтересованы в стабильности в Бишкеке. Что же касается возможной реакции России на происходящие процессы в Киргизии, то Москва традиционно уважает суверенитет своих союзников и их внутриполитические процессы и не организует вмешательство в их дела без запроса со стороны государственных институтов этих стран. Но в Кремле, говорит Рекеда, вероятно, будут внимательно наблюдать за положением дел в Киргизии.
Инцидент с увольнением Ташиева исчерпан и экс-руководитель ГКНБ пока не собирается открыто враждовать с Жапаровым, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Встреча двух бывших соратников прошла «с пониманием», но это не спасло кадры Ташиева в лице трех министров от зачистки, которую проводит Жапаров. Сравнительно скоро, в январе 2027 г., в Киргизии состоятся президентские выборы, и здесь многое будет зависеть от того, будет ли Ташиев бороться за власть и искать партнеров, которые поддержат его. Пока, отмечает Притчин, в рамках первой фазы происходящего ситуация стабильна, Жапаров постепенно берет контроль над властными позициями и меняет свою команду. В долгосрочном же плане влияние Ташиева сохраняется и пока не до конца понятно, смирится он со своей отставкой или нет, резюмирует эксперт.
Отставка Ташиева пошла на благо единства Киргизии, считает киргизский политолог Марс Сариев. По его мнению, Жапаров, увольняя Ташиева, следовал киргизской поговорке, согласно которой «в одном казане две головы не варятся». Теперь экс-руководитель ГКНБ будет заниматься своим здоровьем – у него больное сердце. Сам Ташиев не пошел на дестабилизацию и обострение отношений с Жапаровым, ведь в ходе их возможного конфликта единство страны могло быть подорвано и оба проиграли бы. Таким образом, принимая свою отставку, Ташиев руководствовался общенациональными интересами, отмечает Сариев. Досрочных же выборов в стране не будет, уверен эксперт, они пройдут по графику в январе 2027 г.