Потрясений в Киргизии после отставки председателя ГКНБ Ташиева не будет

Инцидент с увольнением Ташиева исчерпан и экс-руководитель ГКНБ пока не собирается открыто враждовать с Жапаровым, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Встреча двух бывших соратников прошла «с пониманием», но это не спасло кадры Ташиева в лице трех министров от зачистки, которую проводит Жапаров. Сравнительно скоро, в январе 2027 г., в Киргизии состоятся президентские выборы, и здесь многое будет зависеть от того, будет ли Ташиев бороться за власть и искать партнеров, которые поддержат его. Пока, отмечает Притчин, в рамках первой фазы происходящего ситуация стабильна, Жапаров постепенно берет контроль над властными позициями и меняет свою команду. В долгосрочном же плане влияние Ташиева сохраняется и пока не до конца понятно, смирится он со своей отставкой или нет, резюмирует эксперт.