«Всплеск интереса к азартным играм – это симптом социальной болезни общества»ЛДПР и КПРФ сочли недостаточными меры сенаторов по борьбе с лудоманией
На заседании Госдумы 17 февраля разгорелась дискуссия о борьбе с лудоманией. Депутаты КПРФ и ЛДПР сочли недостаточными меры, предложенные сенаторами в соответствующем законопроекте, который в Думе рассматривали в первом чтении.
Поправки в закон о регулировании деятельности азартных игр представлял один из авторов законопроекта сенатор Александр Трембицкий. Инициатива предлагает ограничить возможность оплаты участия в азартных играх кредитными средствами. «Банк-эмитент кредитной карты будет обязан отказать клиенту в проведении платежа за такие услуги при получении от платежной системы информации соответствующего идентификатора о характере данной операции», – рассказывал сенатор.
Полностью исключить использование заемных средств для ставок «невозможно и не нужно», но предлагаемые изменения – это «необходимый минимум, чтобы ограничить импульсивные моментальные ставки граждан в попытках отыграться, в попытке возвратить собственные средства за счет лимита по кредитной карте», заявил сенатор. Ко второму чтению законопроекта Трембицкий обещал учесть предложения в части ограничения приема ставок за счет овердрафта.
С содокладом выступил депутат Сергей Алтухов («Единая Россия»), который заявил, что законопроект должен оградить граждан от крупных долгов: «Мы уже не раз обсуждали, в том числе и в этом зале, такую серьезную проблему, как игровая зависимость, то есть лудомания». Он добавил, что согласно законопроекту банки будут автоматически блокировать транзакции с заемными средствами, если они идут букмекерским конторами и тотализаторам. Также инициатива предлагает, что микрофинансовые организации не должны быть в одном здании с букмекерской конторой или тотализатором.
Затем последовали вопросы депутатов – большинство раскритиковали за недостаточность мер по борьбе с лудоманией. Алексей Диденко (ЛДПР) уточнил, что мешает с кредитной карты снять наличные – то есть, сначала человек заплатит комиссию банку, а затем проиграет заемные деньги на тотализаторе. Он напомнил, что за 2025 г. граждане на тотализаторе проиграли 2 трлн руб., но Минфин предложил онлайн-казино вернуть в правовое поле.
«Ну тотализатор, казино, какая разница? Либо тогда тотализатор запрещать, либо казино разрешать», – негодовал Диденко.
Трембицкий ответил, что для сенаторов важен период охлаждения – момент, когда «человек принимает решение о том, что ему необходимо отыграться и ему нужно сделать определенное количество действий для того, чтобы снять деньги с кредитной карты, либо перевести их на дебетовую». По словам сенатора, это позволит человеку «одуматься и поумерить свой пыл»: «Как раз таки вот мы долго прорабатывали этот вопрос и с психиатрами, и с профессионалами, которые занимаются именно проблематикой лудомании у людей, и как раз таки вот коллеги настаивают на том, что этот момент, он все равно, период охлаждения этот, он необходим». Что касается трат граждан на букмекерские конторы, то тут Трембицкий предложил вспомнить статистику закредитованности населения (согласно данным ЦБ на ноябрь 2025 г. – это 38,5 трлн руб.) – поэтому людей следует оградить хотя бы от кредитов на ставки. Алтухов же предложил информировать граждан о финансовой грамотности, рассказывая им об инвестировании и банковских вкладах.
Дополнить законопроект запретом играть людям, которые набрали кредитов, предложил Евгений Марченко (вне фракции): «Когда в семье есть игрок, когда он болеет лудоманией, плюс еще кредиты набрал, ипотеку набрал, нужно выплачивать проценты, как сказать, а он, оказывается, идет, эти деньги проигрывает». Он предложил создать черный список таких людей. Трембицкий пояснил, что сейчас есть пакет законопроектов, касающийся этой сферы. В частности, будет готовиться и подобный запрет, и запрет играть тем, кто признан недееспособным или ограниченно дееспособным.
Анжелика Глазкова (КПРФ) спросила Трембицкого, не считает ли он, что «всплеск сейчас интереса к азартным играм – это своего рода симптом социальной болезни общества». «Может быть, все-таки стоит коренным образом решать эти проблемы, изменив вообще курс социально-экономический в нашей стране»? – воскликнула коммунистка. «Уважаемая Анжелика Егоровна, я, наверное, не волен изменять социально-экономический курс в нашей стране. Может быть, и мысль у вас в правильном направлении, но развивать нам надо ее вместе: и Совету Федерации, и Государственной думе, и правительству, и именно этим мы все и занимаемся с вами, мы для этого здесь находимся», – смутился сенатор.
Алексея Куринного (КПРФ) интересовало, сколько средств из 2 трлн руб. пошло в бюджет и сколько из этих средств было собрано через интернет.
«Не считаете ли вы необходимым вообще запретить все варианты онлайн-ставок, которые по большому счету сделали очень доступным вариант траты денег», – добавил он. Алтухов уточнил, что речь идет не о 2 трлн руб., которые россияне проиграли за прошлый год, а о 1,2 трлн руб. В случае же запрета онлайн-казино начнется еще большее развитие «серых онлайн-казино, которые, к сожалению, используются вражеским режимом на Украине». Поэтому первоочередная задача во внесудебном порядке блокировать такой незаконный рынок, сказал Алтухов, вновь добавив, что нужно повышать финансовую грамотность граждан.
Будет ли ответственность за нарушение этих норм и как будет работать механизм определения перевода средств с кредитных карт на дебетовые для последующего их использования для ставок, уточнила Нина Останина (КПРФ). Вопрос порядка взаимодействия между банками и букмекерами сейчас прорабатывается, сказал Трембицкий. Также он пообещал внести ответственность за нарушения в КоАП.
Фракция ЛДПР предлагает прописать в законе запрет на прием ставок при наличии у человека нескольких выданных кредитов за последние три месяца на крупную сумму, а также, чтобы эту ситуацию отслеживал Центробанк, заявил Каплан Панеш (ЛДПР). Реализация предложения вызовет вопросы, считает Трембицкий: «Тут же вопрос не в количестве кредитов человека, а в его платежеспособности. Житель города N может иметь 10 кредитов но 100 000 руб. каждый. Но при этом уровень дохода такой, который ему позволяет не просто погашать задолженности по кредитам, но и в принципе принимать участие в тех играх, которые ему нравятся, и это не будет наносить ущерба семье и его экономическому положению».
Алтухов в третий раз призвал информировать граждан об альтернативах участию в азартных играх.
Далее последовали выступления депутатов. Марченко заявил, что те, кто играют на ставках, не всегда больны лудоманией: «Бывает ведь как? Человек запутался в долгах просто и он думает: вот я сейчас сыграю, да, и верну все... Выиграю и верну все долги…»
Поэтому он призвал ввести запрет на азартные игры для тех людей, кто набрали много кредитов. Диденко сказал о риске, что к ставкам в онлайн-казино могут присоединиться дети, поскольку реклама букмекеров есть в компьютерных играх, поэтому нужно продумать и эту часть регулирования. Он присоединился к коллегам, которые предлагают запретить делать ставки тем, у кого есть кредиты: «Мы для того, чтобы чайник за 10 000 руб. купить человеку, кредитным рейтингом пользуемся, запрещаем ему его взять. А когда он миллион несет в тотализатор, мы ему не запрещаем этого делать».
Куринный сказал, что «немножечко неправильно» за счет болезни одних граждан финансировать детский или профессиональный спорт (отчисления букмекерских контор идут на поддержку детского и адаптивного спорта). Он призвал в принципе запретить интернет-ставки.
Депутат привел в пример замедление работы Telegram: «У нас сегодня есть опыт успешной борьбы с разного рода сетями». При этом борьба надзорных органов с онлайн-казино не такая успешная, посетовал он.
Законопроект был принят 389 голосами депутатов четырех фракций, не стали голосовать все депутаты фракции «Новые люди».