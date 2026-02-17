«Всплеск интереса к азартным играм – это симптом социальной болезни общества»

Трембицкий ответил, что для сенаторов важен период охлаждения – момент, когда «человек принимает решение о том, что ему необходимо отыграться и ему нужно сделать определенное количество действий для того, чтобы снять деньги с кредитной карты, либо перевести их на дебетовую». По словам сенатора, это позволит человеку «одуматься и поумерить свой пыл»: «Как раз таки вот мы долго прорабатывали этот вопрос и с психиатрами, и с профессионалами, которые занимаются именно проблематикой лудомании у людей, и как раз таки вот коллеги настаивают на том, что этот момент, он все равно, период охлаждения этот, он необходим». Что касается трат граждан на букмекерские конторы, то тут Трембицкий предложил вспомнить статистику закредитованности населения (согласно данным ЦБ на ноябрь 2025 г. – это 38,5 трлн руб.) – поэтому людей следует оградить хотя бы от кредитов на ставки. Алтухов же предложил информировать граждан о финансовой грамотности, рассказывая им об инвестировании и банковских вкладах.