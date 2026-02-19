Захарова не согласилась, что США усадили Россию и Украину за стол переговоров

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил о планах провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку. Источник ТАСС сообщал, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию может снова состояться в Женеве.