Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова не согласилась, что США усадили Россию и Украину за стол переговоров

При этом Москва признательна американской стороне за содействие в попытках разрешения конфликта
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Заявления о том, что лишь США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», по меньшей мере некорректны. Эта терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат признала уникальность позиции США. Она отметила, что команда президента США Дональда Трампа получила «наследство» в виде украинского конфликта, «который по-прежнему получает американскую подпитку в виде поставок вооружений для ВСУ». При этом американские власти прилагают усилия по поиску вариантов выхода из украинского кризиса.

Захарова напомнила, что содействие в организации встреч Москвы и Киева предлагали многие государства. Так, несколько раундов переговоров прошли в феврале–марте 2022 г. в Гомельской и Брестской областях Белоруссии, а позже – в турецком Стамбуле.

Кремль проинформирует о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине

Политика / Международные отношения

Представитель российского МИДа также обратила внимание на возобновление переговоров в Стамбуле в мае 2025 г., когда были достигнуты договоренности об обменах военнопленными, удерживаемыми мирными гражданами и репатриации тел погибших.

«В этом контексте заявлять о том, что только США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», как минимум некорректно», – сказала Захарова, добавив, что Москва признательна американской стороне за ее искреннее стремление содействовать поиску мирных развязок конфликта.

15 и 16 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США стали своего рода посредником и «находятся в уникальном положении, являясь единственной в мире нацией, которая смогла усадить за стол переговоров представителей России и Украины».

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил о планах провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку. Источник ТАСС сообщал, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию может снова состояться в Женеве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь