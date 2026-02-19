Захарова не согласилась, что США усадили Россию и Украину за стол переговоров

Захарова не согласилась, что США усадили Россию и Украину за стол переговоровПри этом Москва признательна американской стороне за содействие в попытках разрешения конфликта
Заявления о том, что лишь США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», по меньшей мере некорректны. Эта терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат признала уникальность позиции США. Она отметила, что команда президента США Дональда Трампа получила «наследство» в виде украинского конфликта, «который по-прежнему получает американскую подпитку в виде поставок вооружений для ВСУ». При этом американские власти прилагают усилия по поиску вариантов выхода из украинского кризиса.
Захарова напомнила, что содействие в организации встреч Москвы и Киева предлагали многие государства. Так, несколько раундов переговоров прошли в феврале–марте 2022 г. в Гомельской и Брестской областях Белоруссии, а позже – в турецком Стамбуле.
Представитель российского МИДа также обратила внимание на возобновление переговоров в Стамбуле в мае 2025 г., когда были достигнуты договоренности об обменах военнопленными, удерживаемыми мирными гражданами и репатриации тел погибших.
«В этом контексте заявлять о том, что только США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», как минимум некорректно», – сказала Захарова, добавив, что Москва признательна американской стороне за ее искреннее стремление содействовать поиску мирных развязок конфликта.
15 и 16 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США стали своего рода посредником и «находятся в уникальном положении, являясь единственной в мире нацией, которая смогла усадить за стол переговоров представителей России и Украины».
17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил о планах провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку. Источник ТАСС сообщал, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию может снова состояться в Женеве.