Почему Берлин хочет купить у Вашингтона больше истребителей F-35

Почему Берлин хочет купить у Вашингтона больше истребителей F-35Это подорвет самый амбициозный оборонный проект в ЕС
Германия планирует заказать у США больше истребителей F-35 для своих ВВС. Об этом агентству Reuters сообщили два источника. По сведениям одного из них, речь может идти более чем о 35 самолетах. Ранее, в 2022 г., Берлин приобрел у американцев 35 истребителей для замены европейских самолетов Tornado, используемых как носители ядерного оружия. Поставки должны состояться в течение 2026 г. Каждый истребитель будет стоить ФРГ около $80 млн.
Это происходит в момент кризиса вокруг проекта Future Combat Air System (FCAS) – совместного германо-франко-испанского истребителя, где у каждой страны доля 1/3. Проект стоимостью 100 млрд евро был начат в 2017 г. и должен был к 2040 г. заменить собой истребители Rafale и Eurofighter, произведенные в ЕС. Но FCAS столкнулся с проблемами, когда фирмы, участвующие в его разработке, не смогли договориться между собой. Так, французский концерн Dassault Aviation требовал для себя большей доли в проекте, так что Берлину пришлось рассматривать варианты потенциального сотрудничества с Великобританией, Японией и Италией, разрабатывающими истребитель Tempest, или продолжения FCAS только с Испанией. Как ранее сообщало Reuters, французская сторона потребовала для себя долю в 80% проекта, в то время как немцы в лице концерна Airbus хотели сохранить по 1/3 у всех.
Ожидается, что Франция и Германия откажутся от совместной разработки истребителя, но продолжат сотрудничество в области управляемых беспилотных летательных аппаратов и так называемого боевого облака – цифровой магистрали, связывающей пилотируемые и беспилотные платформы. Приобретение же F-35 даст ФРГ время придумать новое решение по разработке истребителя шестого поколения и найти другого партнера для этого. Расширение парка немецких истребителей F-35 ознаменовало бы значительный стратегический сдвиг в сторону более глубокой военной зависимости от США и отказа от европейской оборонной автономии.
Информация в СМИ о возможных закупках F-35 выглядит достаточно правдоподобно, считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Разработка FCAS затягивается, ее раздирают разногласия и конфликты, прежде всего связанные с радикальной позицией французской компании Dassault Aviation. Берлин намерен довооружаться как можно более быстрыми темпами, поэтому задержки с FCAS не могут его удовлетворять, и в этом плане проще купить готовый F-35. Без ФРГ французам будет сложно потянуть подобный проект только с испанцами, и, возможно, им придется ограничиться модернизацией своих истребителей Rafale. Как итог, произойдет удар по франко-немецкому тандему, и проигравшими здесь будут все, кроме США, которые получат деньги в бюджет и укрепят зависимость Германии от закупок американского вооружения, особенно в авиации. Таким образом, решение Берлина купить F-35 скорее тактическое, но со стратегическими последствиями, потому что и Берлину, и Парижу нужен европейский истребитель нового поколения, отмечает Хорольская.
Проект FCAS, который включал в себя сам боевой самолет нового поколения, взаимодействующие с ним беспилотники и другие системы, без сомнения, самый дорогостоящий совместный оборонный проект ЕС и должен был символизировать «стратегическую автономию» блока, о которой так любит рассуждать президент Франции Эмманюэль Макрон, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Его крах – а именно к этому ведет дополнительная закупка люфтваффе американских истребителей – означает и фиаско этих амбиций Макрона, продолжает он. Компания Dassault, французский разработчик FCAS, еще раз показала масштабы своего влияния, что неудивительно, так как это не просто самая сильная, а единственная в своем роде авиастроительная корпорация в ЕС, способная спроектировать и сделать боевой самолет без ключевых американских агрегатов вроде двигателя, продолжает Пухов. В 1980-х гг. Dassault уже выходила из проекта европейского истребителя Eurofighter в пользу своей машины Rafale, очевидно, они решили повторить этот трюк, считает эксперт.