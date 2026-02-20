Почему Берлин хочет купить у Вашингтона больше истребителей F-35

Это происходит в момент кризиса вокруг проекта Future Combat Air System (FCAS) – совместного германо-франко-испанского истребителя, где у каждой страны доля 1/3. Проект стоимостью 100 млрд евро был начат в 2017 г. и должен был к 2040 г. заменить собой истребители Rafale и Eurofighter, произведенные в ЕС. Но FCAS столкнулся с проблемами, когда фирмы, участвующие в его разработке, не смогли договориться между собой. Так, французский концерн Dassault Aviation требовал для себя большей доли в проекте, так что Берлину пришлось рассматривать варианты потенциального сотрудничества с Великобританией, Японией и Италией, разрабатывающими истребитель Tempest, или продолжения FCAS только с Испанией. Как ранее сообщало Reuters, французская сторона потребовала для себя долю в 80% проекта, в то время как немцы в лице концерна Airbus хотели сохранить по 1/3 у всех.