Алексей Веллер, скорее всего, не будет переизбираться в Госдуму

Кто такой Андрей Грачев

Андрей Грачев родился 29 июня 1959 г. в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1981 г. окончил Военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности «офицер с высшим политическим и специальным образованием, переводчик-референт по английскому и переводчик по греческому языкам». С 1976 по 2000 г. служил в Вооруженных силах СССР и России. В 2000 г. уволился в запас с должности начальника пресс-службы – помощника командующего Черноморским флотом России по связям с общественностью и СМИ в звании капитана 1-го ранга. С 2000 по 2010 г. работал в Заполярном филиале и главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» на руководящих должностях. С января 2011 г. по январь 2015 г. занимал должности вице-президента по региональным проектам и первого вице-президента ЗАО «Профэстейт», участвовал в подготовке олимпийских объектов в Сочи. В 2015–2016 гг. – заместитель генерального директора ООО «Роза Хутор». Вице-президентом «Норильского никеля» был назначен в 2020 г. и работал до декабря 2025 г. Награжден орденом Дружбы, благодарностью президента России, 13 ведомственными и общественными медалями.