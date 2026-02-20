Алексей Веллер, скорее всего, не будет переизбираться в Госдуму

Алексей Веллер, скорее всего, не будет переизбираться в ГосдумуВместо него в Красноярском крае может выдвинуться бывший топ-менеджер «Норильского никеля»
Бывший мэр Мурманска, депутат Госдумы Алексей Веллер («Единая Россия», ЕР), избранный по Енисейскому избирательному округу № 57 в Красноярском крае (в новой конфигурации это округ № 61), скорее всего, не будет баллотироваться в следующий созыв нижней палаты парламента. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: близкий к администрации президента и два – близких к региональным властям.
Сам Веллер сказал «Ведомостям», что пока не принял решения относительно своего будущего. В Госдуме он входит в состав комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Ведомости» направили запрос в «Единую Россию».
По словам источника в Красноярском крае, депутат тяготился ограничениями, появившимися в период работы восьмого созыва Думы (например, за несанкционированный выезд за границу парламентариям с 2024 г. грозит лишение мандата) и еще до старта избирательной кампании решил на новый срок не идти. «Тем более что по традиции Енисейский округ – это «Норникель». В 2021 г. их (компанию. – «Ведомости») очень сильно попросили – Веллер не мог избираться в тот раз от Мурманской области, а сейчас обязательства по этому поводу закончились», – говорит собеседник.
По данным тех же собеседников «Ведомостей», вместо Веллера в Енисейском избирательном округе будет баллотироваться бывший вице-президент (до декабря 2025 г.) по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.
Кто такой Андрей Грачев
«Передвижение» Веллера в Красноярский край пять лет назад было связано с тем, что надо было дать свободу рук губернатору Мурманской области Андрею Чибису, вспоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, политик исторически был влиятельной и автономной фигурой в Мурманской области.
Веллер работал мэром Мурманска в 2010–2016 гг. После отставки в 2016 г. был избран депутатом Госдумы от Мурманского избирательного округа (№ 128).
Несмотря на трудные взаимоотношения с Чибисом («Ведомости» 16 мая 2021 г. писали, что у Веллера был с ним конфликт), у депутата Госдумы «были рабочие отношения с крупной компанией, работающей в обоих регионах, и серьезные связи в Москве», говорит политолог Константин Калачев. «Он человек харизматичный, ресурсный, округ в Красноярском крае был для него задачей решаемой», – отметил эксперт.
По словам Калачева, нынешний губернатор Красноярского края Михаил Котюков (работает в этой должности с 2023 г.) представляет другое политическое поколение: «Видимо, у него свои резоны при подборе кандидатов в Госдуму». Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко считает, что Веллер «подустал» за почти 10 лет в Госдуме.
В подготовке материала принимал участие Максим Иванов