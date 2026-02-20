Газета
Главная / Политика /

Алексей Веллер, скорее всего, не будет переизбираться в Госдуму

Вместо него в Красноярском крае может выдвинуться бывший топ-менеджер «Норильского никеля»
Александр Тихонов
Максим Иванов
Максим Стулов
Максим Стулов / Ведомости

Бывший мэр Мурманска, депутат Госдумы Алексей Веллер («Единая Россия», ЕР), избранный по Енисейскому избирательному округу № 57 в Красноярском крае (в новой конфигурации это округ № 61), скорее всего, не будет баллотироваться в следующий созыв нижней палаты парламента. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: близкий к администрации президента и два – близких к региональным властям.

Сам Веллер сказал «Ведомостям», что пока не принял решения относительно своего будущего. В Госдуме он входит в состав комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Ведомости» направили запрос в «Единую Россию».

По словам источника в Красноярском крае, депутат тяготился ограничениями, появившимися в период работы восьмого созыва Думы (например, за несанкционированный выезд за границу парламентариям с 2024 г. грозит лишение мандата) и еще до старта избирательной кампании решил на новый срок не идти. «Тем более что по традиции Енисейский округ – это «Норникель». В 2021 г. их (компанию. – «Ведомости») очень сильно попросили – Веллер не мог избираться в тот раз от Мурманской области, а сейчас обязательства по этому поводу закончились», – говорит собеседник.

По данным тех же собеседников «Ведомостей», вместо Веллера в Енисейском избирательном округе будет баллотироваться бывший вице-президент (до декабря 2025 г.) по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.

Кто такой Андрей Грачев

Андрей Грачев родился 29 июня 1959 г. в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1981 г. окончил Военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности «офицер с высшим политическим и специальным образованием, переводчик-референт по английскому и переводчик по греческому языкам». С 1976 по 2000 г. служил в Вооруженных силах СССР и России. В 2000 г. уволился в запас с должности начальника пресс-службы – помощника командующего Черноморским флотом России по связям с общественностью и СМИ в звании капитана 1-го ранга. С 2000 по 2010 г. работал в Заполярном филиале и главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» на руководящих должностях. С января 2011 г. по январь 2015 г. занимал должности вице-президента по региональным проектам и первого вице-президента ЗАО «Профэстейт», участвовал в подготовке олимпийских объектов в Сочи. В 2015–2016 гг. – заместитель генерального директора ООО «Роза Хутор». Вице-президентом «Норильского никеля» был назначен в 2020 г. и работал до декабря 2025 г. Награжден орденом Дружбы, благодарностью президента России, 13 ведомственными и общественными медалями.

«Передвижение» Веллера в Красноярский край пять лет назад было связано с тем, что надо было дать свободу рук губернатору Мурманской области Андрею Чибису, вспоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, политик исторически был влиятельной и автономной фигурой в Мурманской области.

Веллер работал мэром Мурманска в 2010–2016 гг. После отставки в 2016 г. был избран депутатом Госдумы от Мурманского избирательного округа (№ 128).

Несмотря на трудные взаимоотношения с Чибисом («Ведомости» 16 мая 2021 г. писали, что у Веллера был с ним конфликт), у депутата Госдумы «были рабочие отношения с крупной компанией, работающей в обоих регионах, и серьезные связи в Москве», говорит политолог Константин Калачев. «Он человек харизматичный, ресурсный, округ в Красноярском крае был для него задачей решаемой», – отметил эксперт.

По словам Калачева, нынешний губернатор Красноярского края Михаил Котюков (работает в этой должности с 2023 г.) представляет другое политическое поколение: «Видимо, у него свои резоны при подборе кандидатов в Госдуму». Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко считает, что Веллер «подустал» за почти 10 лет в Госдуме.

В подготовке материала принимал участие Максим Иванов

