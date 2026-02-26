Согласно документу, депутаты «обеспокоены информацией о том, что руководство Франции и Великобритании готовится передать Украине ядерное оружие, при этом планируется представить это преступное деяние так, будто киевский режим разработал его самостоятельно». Такие планы российские парламентарии расценивают как «вопиющее нарушение норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия». Отмечается, что такой шаг может «поставить мир на грань ядерной катастрофы».