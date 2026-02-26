Госдума приняла обращение к западным парламентам из-за ядерных плановДепутаты призвали коллег принять меры по предотвращению передачи оружия и его компонентов Киеву
Госдума приняла обращение к западным парламентам в связи с информацией о планируемых властями Франции и Великобритании поставках ядерного оружия на Украину. Об этом сообщается на сайте ГД.
Речь об обращениии к национальному собранию Франции, палате общин Великобритании и Северной Ирландии, Европейскому парламенту и Организации Объединенных Наций (ООН). Депутаты также решили включить в список получателей обращения бундестаг, так как канцлер ФРГ Фридрих Мерц был в курсе планов передачи компонентов для создания ядерного орудия Украине, но не сообщил об этом парламенту Германии.
Согласно документу, депутаты «обеспокоены информацией о том, что руководство Франции и Великобритании готовится передать Украине ядерное оружие, при этом планируется представить это преступное деяние так, будто киевский режим разработал его самостоятельно». Такие планы российские парламентарии расценивают как «вопиющее нарушение норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия». Отмечается, что такой шаг может «поставить мир на грань ядерной катастрофы».
Депутаты Госдумы призвали получателей обращения принять чрезвычайные меры по предотвращению передачи Киеву ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки. Они попросили коллег «беспристрастно провести расследование сложившейся ситуации».
24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Лондон и Париж обсуждают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта ведомство привело французскую боеголовку TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что, с высокой долей вероятности, эта информация правдива, учитывая предыдущие действия стран Запада. Песков выразил надежду, что своевременная публикация разведданных станет препятствием для передачи Киеву ядерной бомбы.