Песков: было бы странно, если бы Запад признал планы передать ВСУ ядерное оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что было бы странно ожидать от западных стран подтверждения планов передать Украине ядерные технологии, а в Кремле доверяют данным российских разведслужб.
«В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали. Но, конечно, для нас здесь главное – это те данные, которыми располагают наши специальные службы, это не голословные данные», – сказал Песков.
По его словам, с высокой долей вероятности, эта информация правдива, учитывая предыдущие действия стран Запада. Представитель Кремля выразил надежду, что своевременная публикация разведданных станет препятствием для передачи Киеву ядерной бомбы.
25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания и Франция манипулируют Киевом планами поставить ему ядерное оружие. Дипломат сказала, что Украина утратит какие-либо границы страха перед законом, если получит ядерное вооружение.
24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Лондон и Париж рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта ведомство назвало французскую боеголовку TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.