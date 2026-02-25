Захарова: Париж и Лондон манипулируют Киевом планами поставок ядерного оружия
Великобритания и Франция манипулируют Киевом планами поставить ему ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Украина утратит какие-либо границы страха перед законом, если получит ядерное вооружение. «Если какие-то ограничители сейчас есть в виде того, как говорит Банковая, они просят и требуют оружие, то дальше они будут <...> просто в прямую нацеливать и подкладывать под двери еэсовских институций и включать обратный отсчет», – сказала Захарова.
Она отметила, что единственное, чего не хватает Украине для вступления в Евросоюз (ЕС), это атомных бомб. Тем временем европейцы не понимают, что создали «чудовище, которое сожрет их первыми».
«Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил», – заключила дипломат.
24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Совет Федерации предупредил, что намерение Парижа и Лондона поставить на Украину ядерные взрывные устройства приведет к резкой эскалации конфликта.
Тогда помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что Россия доведет до США эту информацию.