Ушаков: попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на мирный процесс
Попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он также заявил, что Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия. «До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам», – сказал Ушаков.
24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Совет Федерации предупредил, что намерение Парижа и Лондона поставить на Украину ядерные взрывные устройства приведет к резкой эскалации конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет в переговорах сообщения о планах вооружить Киев ядерным оружием.