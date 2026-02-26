О чем говорил Путин на заседании ВГС Союзного государства

Россия и Белоруссия взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, напомнил Путин: «Наши подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают». Вместе Россия и Белоруссия противостоят санкционному давлению и выступают за «формирование по настоящему справедливого многополярного мира», сказал он. «Убеждён, что вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами», – сказал Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство Белоруссии в декабре – начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.