О чем говорил Путин на заседании ВГС Союзного государства

О чем говорил Путин на заседании ВГС Союзного государстваПо итогам заседания было подписано семь документов
В Кремле 26 февраля состоялось заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Владимир Путин заявил, что на заседании ВГС предстоит обсудить и утвердить важные решения, которые нацелены на дальнейшее всестороннее развитие и укрепление сотрудничества России и Белоруссии в политике, экономике, социальной и гуманитарной областях. «Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и, подчеркну это особенно, взаимовыгодный характер. В его основе лежат нерушимые узы братской дружбы, многовековые традиции добрососедства, взаимной поддержки, общие культурные, духовные, нравственные ценности российского и белорусского народа», – сказал президент России.
Заседание ВГС проходит в юбилейный для Союзного государства год – в апреле исполняется 30 лет со дня подписания Договора об образовании сообщества России и Белоруссии, который дал старт интеграционной работе. По словам Путина, за эти годы сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно образовательное и культурно гуманитарное пространство. «Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, гарантирована свобода выбора места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам», – сказал Путин.
На ВГС будет принято решение по вопросам организации защиты россиян и белорусов «от преследования со стороны иностранных государств и судебных инстанций», сказал президент. По его словам, сейчас на территории Союзного государства созданы условия для проведения единой макроэкономической политики, совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, высоких и наукоёмких технологиях, продвигаются программы импортозамещения, отметил Путин. По его словам, из года в год растет торговый оборот между странами и объем инвестиций. В 2025 г. торговый оборот ещё увеличился на 3% и составил $51,9 млрд.
Путин отметил, что Россия лидирует по объему накопленных капиталовложений в белорусскую экономику, в Белоруссии работает около 2500 российских компаний. «У наших стран теперь есть даже собственный общий торговый знак. <…> Этот знак присваивается продукции, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из России и Белоруссии. Он даёт право на доступ к участию в государственных заказах и другие дополнительные преференции», – рассказал президент. Между двумя странами также расширяется транспортная логистическая сеть, отметил Путин. По его словам, на ВГС будет принято решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии.
Россия и Белоруссия взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, напомнил Путин: «Наши подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают». Вместе Россия и Белоруссия противостоят санкционному давлению и выступают за «формирование по настоящему справедливого многополярного мира», сказал он. «Убеждён, что вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами», – сказал Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство Белоруссии в декабре – начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
По итогам ВГС было подписано семь документов, в числе которых об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения между регионами России и Белоруссии, о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия, о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства и др.
Последнее заседание ВГС прошло в декабре 2024 г. в Минске. За день до заседания, 24 февраля, в телефонном разговоре обсудили подготовку к заседанию. Кремль сообщал, что на заседании будет рассмотрен ход работы в рамках «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы». Лукашенко же говорил, что планирует с Путиным обсудить участие Белоруссии в «Совете мира» – инициативе президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела, поэтому есть вероятность, что обсудят и эту тему. До заседания ВГС Путин и Лукашенко общались тет-а-тет.