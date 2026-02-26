Песков: обсуждение «Совета мира» не приоритет в переговорах Путина и Лукашенко
Вопрос обсуждения «Совета мира» не стоит высоко в повестке дня, особенно в контексте переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута и эта тема. Вместе с тем, она далеко не главная и далеко не в верхних строках повестки дня», – сказал Песков.
Он добавил, что МИД РФ до сих пор формулирует позицию Москвы относительно вступления в «Совет мира». Песков напомнил, что по этому вопросу у государств, в том числе дружественных России, неоднозначная позиция.
26 февраля Лукашенко находится с визитом в Москве. Он и Путин планируют провести заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
25 февраля директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что устав и мандат «Совета мира», учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа, вызывают вопросы у России.
В январе лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что его создание можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам.