Песков: обсуждение «Совета мира» не приоритет в переговорах Путина и Лукашенко

Ведомости

Вопрос обсуждения «Совета мира» не стоит высоко в повестке дня, особенно в контексте переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута и эта тема. Вместе с тем, она далеко не главная и далеко не в верхних строках повестки дня», – сказал Песков.

Он добавил, что МИД РФ до сих пор формулирует позицию Москвы относительно вступления в «Совет мира». Песков напомнил, что по этому вопросу у государств, в том числе дружественных России, неоднозначная позиция.

26 февраля Лукашенко находится с визитом в Москве. Он и Путин планируют провести заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

25 февраля директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что устав и мандат «Совета мира», учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа, вызывают вопросы у России.

В январе лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что его создание можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам.

