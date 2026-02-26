МИД РФ: устав и мандант американского «Совета мира» вызывают вопросы
Устав и мандат «Совета мира», учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа, вызывают вопросы у России, заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
Дипломат отметил, что изначально совет задумывался как орган по внешнему управлению и контролю над сектором Газа, что и прописано в комплексном плане Трампа. В уставе «Совета мира» он определяется как новая международная структура, которая призвана сменить неэффективные механизмы. А в качестве мандата указано содействие обеспечению мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой, однако сам сектор Газа, отмечает Логинов, не упомянут ни разу.
Он заявил, что такой подход вызывает вопросы, как «Совет мира» будет сосуществовать с ООН и ее Совбезом, который признан как орган по поддержанию международного мира. Дипломат подчеркнул, что генерального секретаря организации Антониу Гутерриша не пригласили на оба прошедших заседания совета.
22 января лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что его создание можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам. 28 января госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что «Совет мира» не будет заменой ООН.
19 февраля на первом заседании Трамп заявил, что «Совет мира» будет фактически следить за деятельностью ООН и обеспечивать ее надлежащее функционирование. При этом он отметил, что не следует обесценивать ООН, у организации огромный потенциал, который она в конечном итоге оправдает.