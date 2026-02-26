МИД РФ: устав и мандант американского «Совета мира» вызывают вопросы

Дипломат отметил, что изначально совет задумывался как орган по внешнему управлению и контролю над сектором Газа, что и прописано в комплексном плане Трампа. В уставе «Совета мира» он определяется как новая международная структура, которая призвана сменить неэффективные механизмы. А в качестве мандата указано содействие обеспечению мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой, однако сам сектор Газа, отмечает Логинов, не упомянут ни разу.