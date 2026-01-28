Рубио: «Совет мира» не является заменой ООН
«Совет мира» не будет заменой ООН. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию проводит Associated Press.
«Это не замена ООН, но в случае с Газой ООН принесла очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи», – заявил он.
22 января представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав «Совета мира». Президент США Дональд Трамп тогда назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.
Устав был подписан США, Арменией, Аргентиной, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, самопровозглашенным Косово, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Узбекистаном и Монголией.
The New York Times писала, что Трамп получил полномочия назначать высокопоставленных чиновников для управления сектором Газа в рамках учрежденного им «Совета мира». Один из ключевых постов в этом органе займет «высокопоставленный представитель» по Газе, который будет отвечать за контроль над управлением анклавом.