«Единая Россия» может улучшить результат пятилетней давности на думских выборах

Если в 2021 г. коридор текущей электоральной поддержки ЕР, по данным основных социологических центров, составлял 28–33%, то сейчас – 40–43%. «Это позволяет предположить, что при инерционном ходе кампании и умеренной явке некоторое расширение коалиции поддержки власти будет электорально зафиксировано. Результаты партии большинства будут лучше, чем пять лет назад, и позволят сформировать еще более убедительное конституционное большинство», – отмечается в докладе.