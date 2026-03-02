«Единая Россия» может улучшить результат пятилетней давности на думских выборах

«Единая Россия» может улучшить результат пятилетней давности на думских выборахСтарт кампании происходит в существенно более благоприятных условиях для власти, считают эксперты
Старт парламентской кампании 2026 г. происходит в существенно более благоприятных условиях для власти, чем пять лет назад, благодаря чему «Единая Россия» (ЕР) может рассчитывать на улучшение собственного результата на сентябрьских выборах, говорится в февральском исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Если в 2021 г. коридор текущей электоральной поддержки ЕР, по данным основных социологических центров, составлял 28–33%, то сейчас – 40–43%. «Это позволяет предположить, что при инерционном ходе кампании и умеренной явке некоторое расширение коалиции поддержки власти будет электорально зафиксировано. Результаты партии большинства будут лучше, чем пять лет назад, и позволят сформировать еще более убедительное конституционное большинство», – отмечается в докладе.
Состав коалиции поддержки власти (совокупность социальных групп, которые активно поддерживают власть и для которых сохранение статус-кво рационально или выгодно), устойчивой частью которой является политическая элита, инкорпорированный бизнес и трансфертно-зависимые группы вместе с нижним слоем среднего класса, живущим вне городов-миллионников, в среднесрочной перспективе может социально расшириться, считают эксперты АПЭК.
Речь идет о двух группах: представителях профессий, связанных с развитием человеческого капитала, которые становятся зависимыми от государственных трансфертов (работники науки), и части предпринимательского класса. «Лояльность большей части бизнеса может быть связана с экономическим ростом, предсказуемостью условий администрирования, для некоторых направлений – со снижением санкционного давления, которое прогнозируется в оптимистичном сценарии», – говорится в исследовании.
Предвыборный дискурс, по мнению политологов, будет нацелен на демонстрацию актуальных возможностей экономического роста. Отмечается, что на начальном этапе экономический рост способен повышать лояльность среднего класса и укреплять его позиции поддержки, как в нулевые годы.
По прогнозу АПЭК, оппозиционные парламентские партии в целом сохранят представительство в Госдуме, однако вопрос о том, какая фракция будет наиболее крупной, пока открыт, говорит аналитик агентства Юлия Корищенко. Вероятность прохождения в Госдуму «Справедливой России» АПЭК оценивает как весьма высокую, но не гарантированную, добавила она.
Динамика коалиции поддержки власти
В условиях спецоперации рост числа голосующих за системообразующую партию, отождествляемую с президентом страны, предсказуем и логичен, говорит политолог Константин Калачев. По его прогнозу, все представленные ныне в парламенте партии сохранят свое представительство.
«Из малых партий с большой вероятностью 3 и более процента голосов может получить Партия пенсионеров, что даст ей госфинансирование. Такой результат устроит всех, ибо легко и просто объяснить, что бюджетные вливания Партия пенсионеров потратит на благие дела в помощь ветеранам и пенсионерам», – сказал Калачев «Ведомостям».
Интриг, считает он, всего две: явка и итог противостояния КПРФ и ЛДПР за второе место. Бенефициаром роста явки политолог назвал партию «Новые люди».