«Алиса» может позвать на выборы

«Алиса» может позвать на выборыТакое нововведение обсуждали на семинаре для ответственных за внутреннюю политику
Для привлечения избирателей на участки в этом году могут использовать новые технологии. Это обсуждали на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который закончился на минувших выходных в подмосковном «Сенеже». В частности, как рассказали три близких к администрации президента источника «Ведомостей», обсуждается, что приглашать граждан на выборы можно с помощью умных колонок, например «Алисы» от «Яндекса».
«Утром в день голосования они доброжелательно скажут, что можно проголосовать, – объясняет логику один из собеседников «Ведомостей». – А вечером напомнят про выборы, чтобы можно было успеть дойти до участка».
Расчет на то, что умные колонки включаются каждый день (более 60% пользователей), говорит другой источник. А для многих людей они уже являются частью быта, частью привычного общения, добавляет собеседник: «А значит, и уровень доверия к такому гаджету весьма высок».
По данным «М.видео», только за первое полугодие 2025 г. российские пользователи приобрели 2,5 млн умных колонок на общую сумму 22,2 млрд руб. За аналогичный период 2024 г. было продано 2,2 млн колонок на 20 млрд руб. При этом на колонки «Яндекса» пришлось 86% от общего количества проданных устройств и 93% в денежном выражении.
По собственным данным «Яндекса», месячная аудитория «Алисы» увеличилась с 40 млн до 65 млн пользователей с сентября по декабрь 2025 г. Об этом сообщал руководитель бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта Дмитрий Масюк. Какая доля аудитории пользуется «Алисой» именно через колонку, компания не уточняла. На семинаре в «Сенеже» приводилась информация о том, что ежемесячно с «Алисой» через станции общается около 20 млн россиян, утверждают источники «Ведомостей».
На версиях колонок «Яндекса» с экраном, например «Дуо Макс», уже сейчас транслируется реклама культурных мероприятий – выставок или концертов, как минимум последние пару лет, отмечает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. При этом он обратил внимание, что большинство колонок так или иначе используется детьми, а они не являются целевой аудиторией для призыва на выборы.
В конце 2025 – начале 2026 г. «Яндекс» также начал тесты форм продвижения внутри диалогов «Алисы» и в сопутствующих интерфейсах, отмечает гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина. Технически это будет реализовано через простое массовое напоминание, как, например, у МЧС, подчеркнула она. При этом у пользователя «Яндекса» в любом случае останется возможность включить режим «Не беспокоить», добавила она. «Заглушить» оповещения не получится только в том случае, если платформа пометит их как сервисные или социальные, подчеркнула Квашенкина.
Примеров с агитацией через умные колонки еще не было, подчеркивает представитель «Марвел-дистрибуции». Теоретически и технически это, конечно, более чем возможно, поскольку взаимодействие с колонкой происходит через обращение в облако, которое контролируется платформой, подчеркнул он. Коммерческая реклама идет обычно через колонки в рамках сервисов – например, стриминг музыки, за который пользователь не платит или платит очень мало, может интегрировать рекламу, добавил он.
Представитель пресс-службы «Яндекса» сказал, что договоренностей [по использованию «Алисы» в целях информирования о выборах] нет.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что сейчас важно переподтверждать тезис «о тотальной консолидации вокруг власти». С 2018 г. принято предъявлять не просто проценты поддержки кандидата, но и число проголосовавших в абсолютных цифрах, говорит он. Текущий интерес к выборам при высокой явке требует ее дополнительной легитимации, замечает Виноградов: «Поэтому использование подобных технологий может помочь». Но чрезмерная интенсивность выборного контента может стать триггером для избирателей на фоне общей тревожности, полагает он.
В единый день голосования 20 сентября состоятся не только выборы в Госдуму, но и 39 кампаний по выборам депутатов региональных заксобраний. Кроме того, в семи регионах запланированы губернаторские выборы.