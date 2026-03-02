«Алиса» может позвать на выборы

Примеров с агитацией через умные колонки еще не было, подчеркивает представитель «Марвел-дистрибуции». Теоретически и технически это, конечно, более чем возможно, поскольку взаимодействие с колонкой происходит через обращение в облако, которое контролируется платформой, подчеркнул он. Коммерческая реклама идет обычно через колонки в рамках сервисов – например, стриминг музыки, за который пользователь не платит или платит очень мало, может интегрировать рекламу, добавил он.