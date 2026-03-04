Politico: Европа опасается возможных атак Ирана

По данным аналитиков, Иран на данный момент развивает ракетные технологии, включая межконтинентальную баллистическую ракету с предполагаемой дальностью до 10 000 км, что теоретически позволило бы поражать цели в Европе и даже США. Однако эксперты отмечают, что в условиях продолжающихся ударов по территории страны Тегерану может быть сложно развернуть такие системы.