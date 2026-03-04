Politico: Европа опасается возможных атак Ирана

Politico: Европа опасается возможных атак ИранаПо данным аналитиков, Тегеран разрабатывает межконтинентальную ракету, способную поразить цели в Европе и США
Европейские страны ужесточают меры безопасности из-за опасений иранских атак в случае их участия в американской военной операции против Тегерана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на аналитиков.
Иран ранее предупредил, что будет рассматривать участие европейских стран в военной кампании как «акт войны» и может ответить ударами.
По данным аналитиков, Иран на данный момент развивает ракетные технологии, включая межконтинентальную баллистическую ракету с предполагаемой дальностью до 10 000 км, что теоретически позволило бы поражать цели в Европе и даже США. Однако эксперты отмечают, что в условиях продолжающихся ударов по территории страны Тегерану может быть сложно развернуть такие системы.
В настоящее время иранский арсенал включает ракеты средней дальности с радиусом действия около 2000 км. Это означает, что под потенциальной угрозой могут оказаться юго-восточные регионы Европы, включая территории Греции, Болгарии и Румынии. В Румынии, где расположен объект американской системы противоракетной обороны в Девеселу, уже усилены меры безопасности.
Некоторые эксперты полагают, что ракета «Хорремшехр», используя облегченную боевую часть, способна поражать цели на расстоянии до 3000 км. Это теоретически позволяет ей достичь таких городов, как Берлин или Рим, но, вероятно, количество таких ракет в арсенале Ирана ограничено.
Эксперты также предупреждают о возможности диверсий внутри Европы с использованием коммерческих дронов. По их словам, иранские сети агентов могут задействовать криминальные группировки для проведения атак – например, запускать беспилотники над гражданскими аэропортами, чтобы парализовать авиасообщение, или наносить удары по военным объектам.
Еще одним направлением потенциальных угроз остаются кибератаки, пишет Politico. Эксперты предупреждают, что в ответ на действия США и Израиля Иран может усилить кибероперации против европейских правительств и объектов критической инфраструктуры.
3 марта французский президент Эммануэль Макрон направил авианосец «Шарль-де-Голль» в Средиземное море на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По словам главы государства, ситуация вокруг ключевых морских маршрутов требует дополнительных мер безопасности.