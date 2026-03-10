Число компаний с китайским участием в России выросло в 10 раз после 2022 года

С декабря 2021 г. по февраль 2026 г. количество компаний с китайскими учредителями или соучредителями на российском рынке выросло с 1434 до 14 798. В то же время закрылось таких компаний почти в пять раз меньше – 2653. Это следует из расчетов сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, которые есть у «Ведомостей». Согласно анализу, бизнес с китайскими учредителями в России занимает долю в 22,3% от общего числа организаций с иностранным участием. В конце декабря 2021 г. эта доля составляла лишь 3,6%.