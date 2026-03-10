Число компаний с китайским участием в России выросло в 10 раз после 2022 года

Число компаний с китайским участием в России выросло в 10 раз после 2022 годаИх доля среди всех фирм с иностранными учредителями выросла с 3,6 до 22,3%
С декабря 2021 г. по февраль 2026 г. количество компаний с китайскими учредителями или соучредителями на российском рынке выросло с 1434 до 14 798. В то же время закрылось таких компаний почти в пять раз меньше – 2653. Это следует из расчетов сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, которые есть у «Ведомостей». Согласно анализу, бизнес с китайскими учредителями в России занимает долю в 22,3% от общего числа организаций с иностранным участием. В конце декабря 2021 г. эта доля составляла лишь 3,6%.
Согласно данным Rusprofile, 2025 год стал рекордным по числу открытых компаний с китайским участием после начала СВО – 4317. В 2024 г. открылось 2948 таких юрлиц, а в 2023, 2022 и 2021 гг. – 1734, 829 и 1434 соответственно.
В свою очередь, оценка «Т-бизнеса» за 2024–2025 гг., с которой также ознакомились «Ведомости», несколько отличается. Согласно этим данным, в 2025 г. сообщалось о 4084 появившихся компаниях с китайским участием, а в 2024 г. – о 3020 (фирмы с китайским участием демонстрируют самый быстрый темп наращивания активности среди иностранцев. – «Ведомости»).
При этом, по данным Rusprofile, в 2022 г. появилось 141 совместное предприятие (СП, где среди учредителей – и российский, и китайский гражданин. – «Ведомости»), в 2023 г. – 316, в 2024 г. – 346 и 295 в 2025 г. Закрылось таких СП 11 в 2022 г., 47 – в 2023 г., 58 – в 2024 г., 101 – в 2025 г.
Для выхода на рынок России китайцы не только активно открывают свой бизнес, но и становятся собственниками и руководителями существовавших до них российских компаний, отмечается в исследовании «Т-бизнеса». В 2025 г. на три зарегистрированных китайцами компании в России приходилась одна приобретенная, пишут аналитики.
Согласно данным Rusprofile, сейчас больше всего компаний хотя бы с одним китайским учредителем открыто по коду ОКВЭД «торговля розничная по почте или по интернету», т. е. связанных с покупками на маркетплейсах – 2992 шт. Порядка 80% трансграничной торговли российских маркетплейсов приходится на Китай, говорил в сентябре 2025 г. министр экономического развития Максим Решетников. К середине 2024 г. каждый пятый продавец на Ozon был из КНР, писали «Ведомости».
При этом, согласно оценке «Т-бизнеса», офлайн – розничная торговля в 2025 г. в годовом выражении ускорилась в 2,7 раза и впервые обогнала e-commerce по темпам прироста регистраций новых бизнесов с китайским участием (с 14 до 38%).
А в онлайн-сегменте динамика в 2025 г., наоборот, замедлилась в 1,6 раза по сравнению с 2024 г. (со 166 до 105%), обратили внимание аналитики «Т-бизнеса».
На втором месте среди профилей компаний с китайским участием – «торговля оптовая неспециализированная» (628 организаций), на третьем – «торговля розничная непосредственно при помощи интернета» (590 компаний). Первую пятерку по специализации замыкают компании с китайскими учредителями, занимающиеся «строительством жилых и нежилых зданий» (397) и «деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания» (341).
Представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун), основатель торгово-логистической компании InterBiz Илона Горшенева-Долунц отметила в комментарии «Ведомостям», что цифры по электронной коммерции очень показательны: «Это не просто статистика, а отражение системных изменений в структуре деловых связей между нашими странами». По информации эксперта, общее число компаний с китайским участием в России «уже перевалило за 12 000».
В активизации китайских предпринимателей в России, по словам Горшеневой-Долунц, сыграли роль несколько факторов: освобождение многих ранее занятых западными поставщиками ниш в последние годы и «взрыв в онлайн-торговле» наложились на то, что китайский бизнес пошел дальше простых поставок. «Сейчас мы видим тренд на углубление: компании из КНР стремятся локализоваться, открывать производства и сервисы здесь, чтобы получить более устойчивое положение и доступ к мерам поддержки. Китайские предприниматели принесли с собой огромный опыт в e-commerce и попали в растущий рынок с высоким потребительским спросом. Сегодня примерно каждый пятый новый онлайн-проект в России запускается людьми из КНР».
Горшенева-Долунц уверена, что подобная активность будет нарастать. «Мы уже прошли этап «разведки боем». Сейчас китайские компании смотрят на Россию как на долгосрочный рынок, где они готовы инвестировать свои ресурсы и адаптировать продукты. Они выстраивают стратегии, ориентируясь не на сиюминутную прибыль, а на постепенное завоевание лояльности потребителя», – говорит эксперт.
Замдиректора компании стратегического консалтинга «АРБ про» Роман Копосов отмечает, что китайские предприниматели открывают представительства, усиливают локальные команды и активно переманивают специалистов из российских компаний в продажах, инженерных функциях и сервисной поддержке. «В отрасли это наблюдается последние три года и, вероятно, будет продолжаться. Модель «закрепиться в стране и управлять рынком изнутри, а не просто поставить товар» будет расширяться и на другие отрасли, считает Копосов.
Резкий рост числа российских компаний с китайскими учредителями после 2022 г. связан не только с уходом западного бизнеса, но и с общей переориентацией внешней торговли на Китай, отмечает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, китайские компании начали активнее регистрировать юрлица в России, чтобы напрямую контролировать продажи, логистику и расчеты с местными партнерами, заодно упрощая работу с маркетплейсами и импортными поставками. «По мере роста товарооборота такая модель стала удобнее, чем работа через посредников», – говорит Кабаков.
Нахождение отрасли торговли в лидерах объясняется тем, что китайский бизнес в первую очередь решает задачу сбыта своей продукции и быстрого занятия освободившихся ниш, поясняет Кабаков. Торговые предприятия, по его словам, требуют меньше инвестиций, быстрее масштабируются и несут меньшие риски в условиях санкций. А производственная локализация требует крупных вложений, технологий и долгосрочной стабильности, поэтому китайские компании пока предпочитают экспорт через собственные торговые структуры, говорит эксперт.
Рекордное число регистраций в 2025 г. связано с тем, что китайский бизнес окончательно адаптировался к санкционной среде и начал активнее создавать локальные структуры для работы с российским рынком, прежде всего в электронной коммерции и дистрибуции, указывает Кабаков. По его мнению, в перспективе этот тренд сохранится: китайские компании продолжат укреплять свое присутствие в торговле и логистике, а локализация производства будет идти медленнее. «Это означает дальнейшее усиление роли китайского бизнеса на российском рынке и рост зависимости экономики от китайских поставок оборудования, технологий и потребительских товаров», – говорит Кабаков.
Небольшая доля СП объясняется тем, что китайские инвесторы предпочитают сохранять полный контроль над бизнесом и цепочками поставок, отмечает Кабаков. По его словам, во многих проектах российский партнер просто не нужен, особенно если речь идет об импорте китайских товаров. Дополнительным фактором остаются санкционные риски и сложности финансовых расчетов.