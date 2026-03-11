Виталий Милонов собрался на новый депутатский срок

Он является регулярным участником различных ток-шоу и охотно комментирует СМИ любые инфоповоды, в основном связанные с защитой традиционных ценностей. Из последних резонансных высказываний Милонова можно, например, выделить призыв к российским телеканалам не показывать американский фильм «Красотка» накануне 8 Марта, публично и ритуально сжечь все пленки и копии. «Американские фильмы про проституток – это не то, о чем должны грезить наши женщины. Жизнь путаны заканчивается не в объятиях Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной», – говорил политик агентству «РИА Новости».