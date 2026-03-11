Виталий Милонов собрался на новый депутатский срок

Виталий Милонов собрался на новый депутатский срокЗа последние годы он утратил «эксклюзивность», хотя спрос на эксцентричных политиков все еще сохраняется
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, известный резонансными высказываниями и неоднозначными инициативами, собирается принять участие в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты и баллотироваться в IX созыв нижней палаты парламента. Об этом он сообщил «Ведомостям».
Политик рассчитывает третий раз подряд выдвинуть свою кандидатуру в Южном избирательном округе Санкт-Петербурга (№ 218). Этот округ в 2025 г. претерпел незначительные изменения. В нем остались Московский и Пушкинский районы города, а пять муниципальных округов Кировского района заменены тремя округами Адмиралтейского района.
Перспективы Милонова будут в том числе зависеть от замеров в округе, от которого он дважды избирался (в 2016 и 2021 гг.), говорит политолог Алексей Макаркин. Эксцентричность Милонова, по его мнению, «все более сближается с мейнстримом»: «Что он говорил лет 10 назад и что воспринималось как нечто необычное, сейчас звучит почти банально».
«Поэтому «Милонов-style пока востребован – до тех пор, пока не закончится период радикализации повестки», – рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Окончательное решение по вопросу переизбрания Милонова еще не принято, говорит собеседник, близкий к петербургскому региональному отделению ЕР. По одной из версий, которую слышал источник, депутат «поднадоел» политическим администраторам. «Эксклюзивность утрачена, и есть возможность безболезненной замены на других представителей такого же направления в политике», – сказал собеседник.
В ноябре 2025 г. Милонов был выведен из состава президиума политсовета петербургского отделения ЕР.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу центрального исполнительного комитета ЕР и петербургское городское отделение партии власти.
В СМИ часто встречается упоминание, что Милонов работал помощником убитой в 1998 г. депутата Госдумы Галины Старовойтовой. 17 мая 2017 г. президент фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова опубликовала заявление, в соответствии с которым Милонов «никогда не являлся помощником» ее сестры, а данные сведения «являются лишь частью пиар-кампании самого г-на Милонова». Она попросила журналистов и СМИ «не публиковать недостоверные данные».
Милонов получил широкую известность в 2012 г. как депутат заксобрания Санкт-Петербурга, по инициативе которого был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Он является регулярным участником различных ток-шоу и охотно комментирует СМИ любые инфоповоды, в основном связанные с защитой традиционных ценностей. Из последних резонансных высказываний Милонова можно, например, выделить призыв к российским телеканалам не показывать американский фильм «Красотка» накануне 8 Марта, публично и ритуально сжечь все пленки и копии. «Американские фильмы про проституток – это не то, о чем должны грезить наши женщины. Жизнь путаны заканчивается не в объятиях Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной», – говорил политик агентству «РИА Новости».
3 марта Милонов в разговоре с «Осторожно, Media» предложил отправлять на полгода в специальную карантинную зону на «курортах Красноярского края» эвакуированных из Дубая эскортниц.
В октябре 2025 г., менее чем через месяц после презентации американской компании Apple, на которой были представлены новые продукты, Милонова заметили с новым оранжевым iPhone. 4 марта 2026 г. единоросс, комментируя «Ведомостям» информацию о блокировке аккаунтов Apple депутатам Госдумы, признался, что это «плохой» смартфон. Проблем с блокировкой парламентарий не испытал, поскольку аккаунта в Apple у него не оказалось.
В 2022 г. Милонов подписал контракт с Минобороны и направился в зону специальной военной операции. При этом, как писали «Ведомости» 18 февраля 2026 г., военная служба никак не отразилась на посещаемости депутатом пленарных заседаний нижней палаты парламента.