Главная / Политика /

Виталий Милонов собрался на новый депутатский срок

За последние годы он утратил «эксклюзивность», хотя спрос на эксцентричных политиков все еще сохраняется
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, известный резонансными высказываниями и неоднозначными инициативами, собирается принять участие в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты и баллотироваться в IX созыв нижней палаты парламента. Об этом он сообщил «Ведомостям».

Политик рассчитывает третий раз подряд выдвинуть свою кандидатуру в Южном избирательном округе Санкт-Петербурга (№ 218). Этот округ в 2025 г. претерпел незначительные изменения. В нем остались Московский и Пушкинский районы города, а пять муниципальных округов Кировского района заменены тремя округами Адмиралтейского района.

Перспективы Милонова будут в том числе зависеть от замеров в округе, от которого он дважды избирался (в 2016 и 2021 гг.), говорит политолог Алексей Макаркин. Эксцентричность Милонова, по его мнению, «все более сближается с мейнстримом»: «Что он говорил лет 10 назад и что воспринималось как нечто необычное, сейчас звучит почти банально».

«Поэтому «Милонов-style пока востребован – до тех пор, пока не закончится период радикализации повестки», – рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Окончательное решение по вопросу переизбрания Милонова еще не принято, говорит собеседник, близкий к петербургскому региональному отделению ЕР. По одной из версий, которую слышал источник, депутат «поднадоел» политическим администраторам. «Эксклюзивность утрачена, и есть возможность безболезненной замены на других представителей такого же направления в политике», – сказал собеседник.

В ноябре 2025 г. Милонов был выведен из состава президиума политсовета петербургского отделения ЕР.

«Ведомости» направили запросы в пресс-службу центрального исполнительного комитета ЕР и петербургское городское отделение партии власти.

В СМИ часто встречается упоминание, что Милонов работал помощником убитой в 1998 г. депутата Госдумы Галины Старовойтовой. 17 мая 2017 г. президент фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова опубликовала заявление, в соответствии с которым Милонов «никогда не являлся помощником» ее сестры, а данные сведения «являются лишь частью пиар-кампании самого г-на Милонова». Она попросила журналистов и СМИ «не публиковать недостоверные данные».

Милонов получил широкую известность в 2012 г. как депутат заксобрания Санкт-Петербурга, по инициативе которого был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) среди несовершеннолетних. Спустя год аналогичный закон был принят на федеральном уровне, а еще через три года Милонов впервые был избран депутатом Госдумы.

Он является регулярным участником различных ток-шоу и охотно комментирует СМИ любые инфоповоды, в основном связанные с защитой традиционных ценностей. Из последних резонансных высказываний Милонова можно, например, выделить призыв к российским телеканалам не показывать американский фильм «Красотка» накануне 8 Марта, публично и ритуально сжечь все пленки и копии. «Американские фильмы про проституток – это не то, о чем должны грезить наши женщины. Жизнь путаны заканчивается не в объятиях Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной», – говорил политик агентству «РИА Новости».

3 марта Милонов в разговоре с «Осторожно, Media» предложил отправлять на полгода в специальную карантинную зону на «курортах Красноярского края» эвакуированных из Дубая эскортниц.

В октябре 2025 г., менее чем через месяц после презентации американской компании Apple, на которой были представлены новые продукты, Милонова заметили с новым оранжевым iPhone. 4 марта 2026 г. единоросс, комментируя «Ведомостям» информацию о блокировке аккаунтов Apple депутатам Госдумы, признался, что это «плохой» смартфон. Проблем с блокировкой парламентарий не испытал, поскольку аккаунта в Apple у него не оказалось.

В 2022 г. Милонов подписал контракт с Минобороны и направился в зону специальной военной операции. При этом, как писали «Ведомости» 18 февраля 2026 г., военная служба никак не отразилась на посещаемости депутатом пленарных заседаний нижней палаты парламента.

