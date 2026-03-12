ВМС США отказываются конвоировать гражданские суда в Персидском заливе

ВМС США отказываются конвоировать гражданские суда в Персидском заливеВоенные корабли опасаются натолкнуться на иранские мины
Военно-морские силы США с начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля отказываются сопровождать гражданские суда в Ормузском проливе из-за высокого риска нападений со стороны Ирана, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Хотя ранее американский президент Дональд Трамп обещал торговому флоту предоставить военные корабли для прохождения конвоев через этот пролив с целью обеспечения бесперебойной транспортировки товаров и сырья на мировой рынок. В это же время CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщил о предположительном минировании Ормузского пролива иранскими военными.
Судоходство через Ормузский пролив практически полностью прекратилось с 28 февраля, после того как Тегеран в ответ на американо-израильскую военную агрессию объявил о частичном закрытии пролива, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) неоднократно предупреждал, что откроет огонь по судам, проходящим через водную артерию.
Как сообщили Reuters три источника в судоходной отрасли, судоходные компании почти ежедневно обращаются к американским военным с просьбой организовать конвои, но получают от них лишь отказ. Это сообщение также подтвердил агентству неназванный американский чиновник.
На данный момент для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив Пентагон рассматривает вариант взятия под контроль всей береговой линии Ирана, сказал Reuters неназванный чиновник в сфере американской морской безопасности: «Иначе при сопровождении гражданских судов один или два военных корабля могут стать целью для роя быстроходных катеров или дронов».
США не хотят подставлять свои основные боевые корабли под массированные иранские атаки, полагает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Насколько можно судить по имеющимся спутниковым снимкам, сейчас американский авианосец и эсминцы находятся на удалении 300–350 км и более от иранского побережья – вне радиуса действия большинства противокорабельных ракет Ирана, говорит эксперт. «На таком расстоянии сложнее осуществлять точное целеуказание против этих кораблей для ракет и БПЛА такой дальности. А американским кораблям на такой дистанции, напротив, проще их перехватывать. Для сопровождения торговых судов военным кораблям придется вплотную приблизиться к иранским берегам, тем самым рискуя попасть под удар», – пояснил эксперт.
Отправка американских военных конвоев в зону боевых действий на данном этапе нецелесообразна: это может привести лишь к бессмысленным потерям среди гражданского и военного персонала, полагает основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Сейчас американцам проще продолжать воздушные бомбардировки иранских военных объектов, чем брать на себя дополнительную заботу, сопряженную с рисками, добавил эксперт.
Организация конвойной службы бессмысленна, пока полностью не ликвидирована опасность для конвоируемых судов, согласен замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко.
Параллельно иранские военные впервые с начала боевых действий, вероятно, начали минировать Ормузский пролив. Правда, по данным CNN, за последние дни было установлено всего несколько десятков мин. Тем не менее в ближайшее время Тегеран способен увеличить их количество до нескольких сотен – несмотря на американо-израильские бомбардировки, Исламская Республика сохранила порядка 80–90% своих малых катеров и минных заградителей, отметил собеседник американского телеканала. По оценкам телеканала CBS, в распоряжении иранских военных может быть от 2000 до 6000 морских мин.
На этом фоне Трамп на своей странице в соцсети Truth Social 10 марта потребовал немедленного обезвреживания мин в Ормузском проливе иранцами, если они заминировали морской проход. В противном случае он пригрозил им «невиданными ранее» военными последствиями.
В тот же день Центральное командование США сообщило о ликвидации 16 минных заградителей Ирана. В ответ КСИР атаковал и подбил два торговых судна в Ормузском проливе и около него. Все члены экипажа живы, сообщило 11 марта Управление морской торговли Великобритании (UKMTO).
До начала боевых действий Ормузский пролив обслуживал до 20% поставок мировой нефти и столько же объемов сжиженного природного газа. В результате ближневосточной войны нефтяные компании Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта приостановили поставки на мировой рынок до 140 млн барр. нефти (эквивалентно примерно 1,4 дня глобального спроса). Фактически заблокировано почти 15 млн барр. нефти в сутки, а также еще 4,5 млн барр. переработанного топлива, писал CNN. Это привело к рекордному с июня 2022 г. росту цен на черное золото – примерно до $120/барр. на пике 9 марта.
Очевидно, иранское руководство оставило опцию минирования Ормузского пролива как один из инструментов давления в случае продолжения войны, говорит Лямин. При этом, отмечает эксперт, Тегеран позволяет своим судам и судам дружественных стран свободно пересекать этот маршрут. За счет ограниченного минирования власти Исламской Республики посылают предупреждения своим противникам, уверен эксперт. Заминировать Ормузский пролив можно за несколько дней, а для его разминирования потребуется от двух до четырех недель, говорит Корнев.
По словам Шеповаленко, сейчас беспилотники и ракеты представляют куда большую угрозу для судоходства в Ормузском проливе, чем возможное минирование. Говорить о сроках ликвидации этой опасности сложно, возможно, эти сроки будут значительными, считает военный эксперт.
После завершения боевых действий Ормузский пролив будет закрыт для судоходства теоретически еще несколько месяцев, полагает гендиректор «РусИранэкспо» Александр Шаров. По его мнению, это может привести к снижению значимости Дубая как логистического и финансового хаба и росту привлекательности, например, индийских портов.
В подготовке статьи участвовал Илья Лакстыгал