Первого ярославского губернатора позвал на выборы от «Единой России» действующий

Как Лисицын вышел из «Единой России»

Анатолий Лисицын написал заявление о выходе из ЕР 24 марта 2020 г. Свое решение он объяснял тем, что членство в партии власти перестало позволять ему «работать для людей региона». За месяц до этого Лисицына лишили именного места в вип-ложе домашней арены хоккейного клуба «Локомотив», построенной в 2001 г. при его непосредственном участии. В том же году Лисицын вступил в СР.