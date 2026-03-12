Первого ярославского губернатора позвал на выборы от «Единой России» действующий

Первого ярославского губернатора позвал на выборы от «Единой России» действующийПредставляющий «Справедливую Россию» в Госдуме Анатолий Лисицын остается знаковой фигурой в регионе
Беспартийный губернатор Ярославской области Михаил Евраев предлагает «первому ярославскому губернатору в истории новой России», как себя иногда называет замглавы фракции «Справедливой России» (СР) в Госдуме 78-летний Анатолий Лисицын, пойти на выборы в сентябре 2026 г. от «Единой России» (ЕР). Об этом «Ведомостям» сообщил последний.
По словам Лисицына, он планирует баллотироваться на новый срок по своему одномандатному округу № 194 (Ярославский, в новой конфигурации ему присвоен № 193), но от какой партии – «станет известно примерно в ближайшие две недели». Собеседник «Ведомостей» в ярославской областной думе сказал, что переговорные стороны «ждут отмашки» из Москвы.
«Ведомости» направили запрос в администрацию губернатора Ярославской области.
Председатель совета регионального отделения СР, депутат Госдумы всех созывов Анатолий Грешневиков сказал «Ведомостям», что «при разговоре [Евраева и Лисицына] не присутствовал», но подчеркнул, что относится к этому [предложению присоединиться к ЕР] «плохо».
«Лисицын – наше все! Очень его ценю», – ответил вице-губернатор Ярославской области по внутренней политике Андрей Колядин на вопрос «Ведомостей» о предвыборных переговорах первого и текущего глав субъектов.
11 марта Лисицын принял участие в переговорах Евраева с полномочным представителем «Синогидро корпорейшн лимитед» Ли Дуншу (корпорация PowerChina), гендиректором ООО «Синорус энерджи» Ван Минцзюе и другими партнерами по вопросу строительства завода по производству полипропилена. Евраев разместил в своем Telegram-канале фотографии со встречи, которая прошла в представительстве Ярославской области в Москве.
О том, что экс-губернатору Ярославской области, громко вышедшему из ЕР в марте 2020 г. (регион тогда возглавлял нынешний помощник президента Дмитрий Миронов), могут предложить вернуться в партию власти для участия в выборах, «Ведомости» сообщали еще 28 августа 2025 г.
На выборах в Госдуму пять лет назад кандидаты от СР Грешневиков и Лисицын победили в обоих одномандатных округах в Ярославской области, а по списку от этой партии (19,2%, третий результат после ЕР и КПРФ) прошел народный артист России Николай Бурляев.
Как Лисицын вышел из «Единой России»
В выборах в девятый созыв Госдумы Грешневиков, возможно, участвовать не будет, писали «Ведомости» 20 января 2026 г. Сам он пока не определился с планами на будущее. Бурляев отказывался комментировать «Ведомостям» свое участие или неучастие в предстоящих выборах.
По Ростовскому одномандатному округу Ярославской области (№ 195, в новой конфигурации – № 194), который сейчас представляет Грешневиков, ЕР может выдвинуть депутата ярославской областной думы Максима Вахрукова (старший сын другого экс-губернатора Ярославской области, начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова и брат замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова) либо его коллегу по фракции, директора по развитию кофе-цикорного комбината «Аронап» Сергея Соколова, писали «Ведомости» 28 августа 2025 г.
Лисицын остается в Ярославской области сильной и знаковой фигурой, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, власти заинтересованы в том, чтобы регион более не воспринимался в качестве крупной электоральной опоры СР. «Поэтому им важно переманить Лисицына на свою сторону, а также решить вопрос о неучастии в выборах Грешневикова», – сказал эксперт «Ведомостям».
В то же время эта ситуация показывает, что ЕР и губернатору не удается найти новых сильных кандидатов для выдвижения в округах и потому они вынуждены договариваться с Лисицыным, который, при всех своих заслугах и попытках заниматься большой политикой и поныне, все-таки является фигурой из далекого ярославского прошлого, добавил Туровский.
«Иными словами, договоренности с Лисицыным могут стать сильным ходом ЕР, но одновременно отражающим кадровый дефицит в регионе», – заключил эксперт.
Для ЕР Лисицын стал бы приобретением, говорит политолог Константин Калачев. «Если губернатор Евраев предлагает ему округ, то точно не под проигрыш. Умение строить отношения со старой элитой дорогого стоит», – сказал он «Ведомостям».