Индекс пиццы: как забегаловки у Пентагона предсказывают войны

По росту заказов можно предсказывать даже наступление очередного кризиса, предполагал Микс. В ночь на 1 августа в его заведениях рядом со штаб-квартирой ЦРУ купили рекордное количество пицц. Меньше чем через сутки войска Ирака вторглись в Кувейт. В 1998 г. пик заказов пришелся на ночь на 19 декабря, когда палата представителей голосовала за импичмент Билла Клинтона: в офисы возле Белого дома доставили еды на 250% больше обычного. «Журналисты не всегда в курсе, что грядет что-то большое, потому что они спят в мягкой постели, – говорил Микс Los Angeles Times. – А вот доставщики пиццы в два часа ночи на работе».