Индекс пиццы: как забегаловки у Пентагона предсказывают войны

Индекс пиццы: как забегаловки у Пентагона предсказывают войныАмериканские военные любят перекусить накануне крупных кампаний
Существует версия, согласно которой еще советская разведка обратила внимание: когда американцы проводят крупную военную операцию, в пиццериях рядом с Пентагоном наблюдается резкий всплеск заказов. В такие дни военные засиживаются допоздна и утоляют голод пиццей. Это идеальный выбор: ее быстро готовят, легко делят и едят без столовых приборов. Советские спецслужбы даже придумали специальный термин – Pizzint (сокращение от Pizza Intelligence – «пиццерийная разведка»), утверждает журнал Fast Company.
Достоянием широкой общественности «индекс пиццы» стал благодаря Фрэнку Миксу – владельцу десятков Domino's. В 1990 г. он рассказал журналистам о ряде странных совпадений. Обычно ночью в его заведениях заказывали по 40–50 пицц. Но между 23:00 24 октября и 2:00 25 октября 1983 г. эта цифра неподалеку от Пентагона возросла до почти 100 штук. Днем стало известно, что США начали операцию «Вспышка ярости» – военное вторжение на Гренаду. То же самое повторилось 20 декабря 1989 г. перед операцией «Правое дело» – вторжением США в Панаму.
По росту заказов можно предсказывать даже наступление очередного кризиса, предполагал Микс. В ночь на 1 августа в его заведениях рядом со штаб-квартирой ЦРУ купили рекордное количество пицц. Меньше чем через сутки войска Ирака вторглись в Кувейт. В 1998 г. пик заказов пришелся на ночь на 19 декабря, когда палата представителей голосовала за импичмент Билла Клинтона: в офисы возле Белого дома доставили еды на 250% больше обычного. «Журналисты не всегда в курсе, что грядет что-то большое, потому что они спят в мягкой постели, – говорил Микс Los Angeles Times. – А вот доставщики пиццы в два часа ночи на работе».
СМИ не могли пройти мимо такого забавного факта и принялись искать все новые и новые совпадения. А энтузиасты создали сайт Pentagon Pizza Index и аккаунт в Х. Алгоритмы автоматически отслеживают, как долго придется ждать заказ, используя данные с сервисов Google Maps и Live Visit для пиццерий неподалеку от Пентагона. Полученные данные сравниваются с 30-дневной скользящей средней. Как только показатель превышен вдвое, сайт поднимает тревогу.
12 июня 2025 г. в 20:15 Pentagon Pizza Index выпустил предупреждение о 300%-ном всплеске заказов в двух пиццериях Domino's. Через несколько часов стало известно, что Израиль нанес авиаудар по иранским ядерным объектам в Исфахане. 21 июня 2025 г. в 19:05 Pentagon Pizza Index обнаружил аномальную активность в Papa Johns и местной пиццерии у Пентагона. Не прошло и двух часов, как было опубликовано официальное заявление об американских ударах по ядерным объектам в Иране. Перед похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 г. «индекс пиццы» вырос на 700%, а 5-го числа – на 1250%. С 28 февраля, когда Иран начал наносить ответные удары по государствам Ближнего Востока, Pentagon Pizza Index регулярно выдает тревожные оповещения.
Но действительно ли существует связь между пиццей и Пентагоном или перечисленные случаи – просто совпадения? Споры об этом, наверное, никогда не утихнут. В январе очередное исследование на этот счет представил сайт LessWrong (аналог «Разрушителей мифов»), который проанализировал 648 твитов «индекса пиццы» за прошлый год и начало текущего. Строгой корреляции он не обнаружил.
Сам Пентагон не раз опровергал взаимосвязь. Например, когда в прошлом году про «индекс пиццы» написал журнал Newsweek, военные отправили в редакцию официальное заявление: «В Пентагоне есть много вариантов пиццы, а также суши, бутерброды, пончики, кофе и т. д.». По разным оценкам, в американском минобороны работает от 23 000 до 30 000 сотрудников. Их обслуживают почти 30 заведений общественного питания на трех фуд-кортах, включая 875-местный Concourse Food Court. Также по зданию разбросаны отдельные киоски быстрого питания. Здесь представлены бренды Starbucks, Subway, Taco Bell, Popeyes. Естественно, ни один не публикует данные о своей загрузке.
С другой стороны, в январе прошлого года сервис доставки еды The Takeout сообщил, что среди закусочных Пентагона ни одна не готовит пиццу. Также очевидно, что далеко не все заведения работают после окончания рабочего дня.
Индекс могут сознательно искажать. Летом прошлого года онлайн-издание Modern Diplomacy писало, что Пентагон в курсе существования «индекса пиццы» и учитывает его при планировании. Так, в преддверии операции «Копье Нептуна» по ликвидации Усамы бен Ладена 2 мая 2011 г. военные якобы специально делали несколько раз крупные заказы, чтобы запутать возможных наблюдателей. А во время ее проведения сотрудникам приказали пользоваться услугами внутренних заведений питания.
Эту теорию в октябре прошлого года подтвердил министр войны США Пит Хегсет. В беседе с журналистами он рассказал, что порой заказывает крупные партии пиццы и с интересом наблюдает, как оживляются СМИ и сторонники индекса.