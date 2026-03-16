КС проверит практику по отказам избиркомов к допуску кандидатов на выборы

КС проверит практику по отказам избиркомов к допуску кандидатов на выборыСейчас, по мнению заявителя, избирательное право ограничивается из-за формализма
Бывший кандидат в муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга Кирилл Волков оспаривает в Конституционном суде (КС) норму, которая, по его мнению, позволяет комиссиям отказывать в регистрации по формальным основаниям. Жалоба касается положения закона «Об основных гарантиях избирательных прав...», регулирующего требования к документам кандидатов. КС принял ее к рассмотрению, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Волков представил в ТИК Nº 9 документы о выдвижении кандидатом в депутаты муниципального собрания округа Ланское (Приморский район Санкт-Петербурга), в том числе заявление о согласии баллотироваться и справку об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе. Эти сведения были внесены в ГАС «Выборы».
Но 14 июля 2024 г. ТИК уведомил кандидата о недостатках в представленных им документах. Спустя два дня Волков представил в ТИК уточненное заявление.
А 18 июля 2024 г. решением ТИК заявителю все равно было отказано в регистрации. Поводом стало то, что Волков не указал в заявлении о согласии баллотироваться сведения об исполнении полномочий депутата.
В августе 2024 г. Приморский райсуд отказал Волкову в иске об отмене решения комиссии. Все вышестоящие судебные инстанции это решение поддержали.
Поэтому заявитель решил оспорить конституционность норм, примененных судами. В частности, Волков считает, что действующие нормы позволяют комиссиям трактовать требования к документам чрезмерно формально. По его мнению, отсутствие одной строки в заявлении не должно приводить к отказу в регистрации, если кандидат оперативно устранил недочет.
Заявитель ссылается на гарантированное Конституцией право граждан избирать и быть избранными. По его мнению, действующее регулирование создает риск произвольного ограничения этого права и не соответствует принципу соразмерности. В жалобе отмечается, что избирательное законодательство содержит детализированный перечень сведений, которые должен указать кандидат.
Даже незначительное отклонение от формы может быть квалифицировано как основание для отказа в регистрации. На практике, утверждает заявитель, это превращается в механизм «отсечения» от выборов.
В жалобе Волкова поднимается актуальная проблема, но вряд ли она станет для КС достаточным поводом для корректировки оспариваемой нормы, рассуждает юрист Олег Захаров. Спорная норма действительно не определяет точную форму, в которой должны вноситься такие изменения в заявление о согласии баллотироваться, говорит эксперт.
По его мнению, решение Волкова подать новое заявление было правильным, а комиссия и суд сочли, что надо было не заново сдавать документ, а внести изменения в уже представленный. На практике в большинстве случаев комиссии принимают оба варианта и отказ в регистрации только по этому основанию действительно выглядит сугубо формальным, объясняет юрист.
В других случаях подача нового заявления взамен старого вполне устраивает комиссии и суды, уточняет Захаров. Поэтому, скорее всего, КС просто разъяснит это досадное недоразумение, но вряд ли сочтет необходимым править саму норму, прогнозирует он. Решения питерских избиркомов и судов не первый раз становятся поводом для публичных разбирательств, напомнил Захаров.
Недавние постановления КС – по делам Цукасова, Силаевой, Вирясова и ряду других – из раза в раз повторяют одну и ту же правовую позицию: формальные ошибки в документах не могут автоматически приводить к утрате пассивного избирательного права, соглашается руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Если недостаток носит сугубо технический характер и может быть устранен, комиссия должна исходить из приоритета реализации избирательного права, а не из максимально формалистического подхода, настаивает эксперт.
Поэтому подобные истории выглядят не просто курьезно, а симптоматично: на практике правовые позиции КС нередко исполняются лишь формально, считает Брикульский. По его мнению, это симптом более серьезной проблемы – исполнимости постановлений. Как правило, закон может быть точечно подправлен в соответствии с резолютивной частью постановления, но сама логика решений КС – направленная против избыточного формализма и административных барьеров для кандидатов, – фактически игнорируется, заключил Брикульский.