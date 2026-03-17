Путин поздравил Грефа с хорошими годовыми результатами Сбербанка

Путин поздравил Грефа с хорошими годовыми результатами СбербанкаПо словам главы банка, «Сбер» достиг всех поставленных на 2025 год целей
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи поздравил председателя правления Сбербанка Германа Грефа с хорошими результатами за 2025 г. Об этом сообщил Кремль.
В начале своего доклада Греф рассказал, что Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли, он составил 1,706 трлн руб. «Сбер» вложит в дивиденды 50% от этой суммы, то есть 853 млрд. По словам главы кредитной организации, это также рекорд за все время.
Греф отметил, что банку удалось удержать основные параметры в рамках запланированных. По трехлетней стратегии 2025 г. – второй, и все поставленные цели были достигнуты. Отношение доходов к расходам составило 30%, что, по его словам, один из лучших показателей на мировом рынке.
Глава госбанка рассказал, что в 2025 г. «Сбер» оптимизировал собственные расходы, внедрил новые процессы, например, мультиагентную систему, которая сегодня выполняет ряд обычных операций. Это привело к росту производительности на 10%, отметил Греф.
«Хорошо. Я вас поздравляю. Это действительно хороший результат. Спасибо», – сказал Путин, дослушав доклад.
27 февраля Греф заявлял, что 2026 г. станет завершающим годом трехлетней стратегии банка. По его оценке, «Сбер» рассчитывает сохранить рентабельность капитала на уровне около 22%, а достаточность капитала – на уровне 13,3%. При этом председатель правления банка подчеркивал, что текущий год будет сложнее из-за макроэкономической ситуации, положения клиентов и постепенного снижения процентных ставок.