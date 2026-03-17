Путин поздравил Грефа с хорошими годовыми результатами Сбербанка

В начале своего доклада Греф рассказал, что Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли, он составил 1,706 трлн руб. «Сбер» вложит в дивиденды 50% от этой суммы, то есть 853 млрд. По словам главы кредитной организации, это также рекорд за все время.