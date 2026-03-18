Последний избранный мэр Перми, скорее всего, не пойдет на третий срок в Госдуму

Последний избранный мэр Перми, скорее всего, не пойдет на третий срок в ГосдумуВ результате в Пермском крае освободятся два одномандатных округа из четырех
Депутат Госдумы VII и VIII созывов Игорь Шубин (в прошлом – сенатор, мэр Перми и др.), вероятнее всего, не будет баллотироваться на очередной парламентский срок, сообщили «Ведомостям» три собеседника, близких к Пермскому краю, который он представляет в нижней палате. Шубин дважды – в 2016 и 2021 гг. – избирался в Думу по Пермскому избирательному округу от «Единой России» (ЕР).
Сам депутат сказал «Ведомостям», что пока не определился с дальнейшими планами. «Подумаю над этим вопросом (идти или не идти на выборы. – «Ведомости»). Есть избиратели, есть обязательства. Полгода еще трудиться, время еще есть. На подачу заявки на предварительное голосование тоже еще больше месяца», – заявил Шубин. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР продлится до 30 апреля.
Собеседник, близкий к ЕР, сказал «Ведомостям», что регион «его [Шубина] не видит на депутатстве, но сам он еще не сложил оружие и не подтвердил, что не идет». «Ведомости» направили запросы в пресс-службы центрального исполнительного комитета ЕР и региональное отделение партии.
В Госдуме Шубин работает в комитете по бюджету и налогам. 20 декабря 2025 г. старожилу пермской политики исполнилось 70 лет. За свою управленческую карьеру он успел поработать депутатом, главой Дзержинского района Перми, заместителем губернатора Пермской области (в 2005 г. была преобразована в Пермский край в результате объединения с Коми-Пермяцким автономным округом). В марте 2006 г. победил во втором туре выборов мэра Перми, которые оказались последними в новейшей истории города.
К тому моменту полномочия мэра Перми стали в основном представительскими (соответствующие поправки в устав были внесены по инициативе краевых властей), а вся исполнительная власть была сосредоточена в руках сити-менеджера. Им был назначен соратник тогдашнего губернатора Олега Чиркунова Аркадий Кац.
Последний ушел в отставку в феврале 2010 г. после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», унесшего жизни 158 человек. Как сообщал тогда «Коммерсантъ», на расторжении контракта с Кацем настоял Чиркунов, от которого федеральные власти требовали «значимой» политической отставки. На заседании пермской гордумы, на котором рассматривалось заявление Каца о досрочном сложении полномочий, прозвучало предложение Шубину стать сити-менеджером. «Я подумаю, спасибо», – ответил тогда мэр Перми.
В декабре того же года заксобрание Пермского края наделило его полномочиями сенатора, которые тот исполнял до 2016 г. На тот момент порядок формирования Совета Федерации не предусматривал обязательного наличия депутатского мандата у кандидата в сенаторы от органа законодательной власти.
От избранных по одномандатным округам депутатов Госдумы сейчас требуется более высокий уровень активности в работе с электоратом, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, этим можно объяснить возможную замену Шубина.
Шубин был важен как представитель старой, еще «довертикальной», региональной элиты, говорит президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Для Перми он, конечно, в первую очередь останется бывшим мэром, для Москвы – дисциплинированным одномандатником», – сказал он «Ведомостям».
В VIII созыве активность Шубина была минимальной, замечает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. По его мнению, самым серьезным последствием ухода Шубина для Пермского края будет потеря места во влиятельном бюджетном комитете.
«Шубин и его коллега Дмитрий Скриванов, об уходе которого из Госдумы сообщалось ранее, были удобными для региональной власти кандидатами-одномандатниками, поскольку имели собственные ресурсы для кампании, но при этом обладали большей политической субъектностью в отношениях с краевой администрацией», – отметил Петров.
3 марта «Ведомости» сообщали, что в следующий созыв Госдумы, скорее всего, не пойдет еще один пермский единоросс – Скриванов, избранный от Кунгурского одномандатного округа. Таким образом, в регионе освободятся два избирательных округа из четырех.