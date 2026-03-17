Чемпион Олимпиады в Сочи Александр Легков может стать депутатом Госдумы

В 2016 г. Легков вступил в «Единую Россию» и принял участие в праймериз партии, по итогам которых стал кандидатом на выборах депутатов Мособлдумы. В том же году избрался в состав облдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу. Был избран начальником регионального штаба движения «Юнармия» в Московской области. В 2018 г. объявил о завершении международной карьеры. И в тот же год взял мандат депутата Мособлдумы, в 2021 г. переизбран депутатом в новый созыв. Является членом комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.