Чемпион Олимпиады в Сочи Александр Легков может стать депутатом Госдумы

Чемпион Олимпиады в Сочи Александр Легков может стать депутатом ГосдумыИзвестный лыжник выдвинется по округу в Московской области
Олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков может стать депутатом Госдумы от «Единой России» (ЕР). Он планирует выдвигаться на выборы по одному из округов в Мособласти. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента (АП).
Сейчас Легков является депутатом Мособлдумы от «Единой России». Легков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, планирует ли он участвовать в праймериз «Единой России» и затем в выборах в Госдуму.
Легков может выдвинуться по новому для Мособласти округу – Мытищинскому (входят Мытищи, Королев и Долгопрудный), не исключают собеседники «Ведомостей». Подмосковье стало одним из нескольких регионов, которым в 2025 г. законом добавился еще один округ на выборах в Госдуму после перенарезки. Это связано с ростом числа населения в регионе.
Спортсмену 42 года, он родом из подмосковного Красноармейска. Окончил Югорский госуниверситет и Сургутский госуниверситет. С 2003 по 2018 г. был спортсменом – инструктором отделения лыжных гонок, отделения зимних видов спорта, отделения зимних Олимпийских видов спорта Школы высшего спортивного мастерства Ханты-Мансийского автономного округа.
В детстве Легков занимался хоккеем, а затем лыжными гонками. Был членом юниорской сборной России по лыжным гонкам. Он обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира по лыжным видам спорта.
На зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. стал чемпионом в гонке на 50 км, а также получил серебряную медаль в составе эстафеты. В 2017 г. МОК обвинил Легкова в нарушении антидопинговых правил, аннулировал его олимпийские результаты и запретил ему выступать на олимпиадах. Но в 2018 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дисквалификацию необоснованной и отменил решение МОКа. Золотая и серебряная медали Олимпиады в Сочи были возвращены Легкову.
В 2016 г. Легков вступил в «Единую Россию» и принял участие в праймериз партии, по итогам которых стал кандидатом на выборах депутатов Мособлдумы. В том же году избрался в состав облдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу. Был избран начальником регионального штаба движения «Юнармия» в Московской области. В 2018 г. объявил о завершении международной карьеры. И в тот же год взял мандат депутата Мособлдумы, в 2021 г. переизбран депутатом в новый созыв. Является членом комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.
В Госдуме VIII созыва от Московской области два знаменитых спортсмена, которые являются депутатами фракции ЕР: это фигуристка Ирина Роднина и хоккеист Вячеслав Фетисов. Роднина избрана по Дмитровскому одномандатному округу, Фетисов – от Подольского округа. Роднина – депутат Госдумы уже четырех созывов, Фетисов – двух последних созывов.
Собеседник, близкий к АП, говорит, что с высокой долей вероятности они вновь пойдут на выборы в Госдуму. Кроме того, от Мособласти избран бывший министр спорта и туризма Борис Иванюженков, но он входит во фракцию КПРФ.
Московскую область можно назвать мозаичным регионом, где мало общепризнанных лидеров общественного мнения – и региональных, и на уровне нескольких районов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Поэтому ставка на знаменитостей здесь довольно ожидаема. У любого спортсмена есть неясность относительно карьеры после ухода из спорта. Работа депутата позволяет конвертировать известность в расширение социальных связей».
В подготовке материала участвовал Максим Иванов