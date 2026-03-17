Один из богатейших депутатов вернется в Госдуму от Костромской области

Один из богатейших депутатов вернется в Госдуму от Костромской областиВ восьмом созыве нижней палаты Олег Савченко представлял Волгоградскую область, но досрочно сложил полномочия
Депутат Госдумы четырех созывов и предприниматель Олег Савченко («Единая Россия», ЕР), признававшийся одним из богатейших госслужащих по версии Forbes и досрочно покинувший нижнюю палату парламента в 2025 г., рассчитывает в сентябре туда вернуться. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника: близкий к окружению экс-депутата, близкий к ЕР и источник в Костромской области, от которой на этот раз рассчитывает избраться Савченко.
В восьмом созыве Думы он представлял 84-й одномандатный Волжский округ Волгоградской области (№ 87 в обновленной в 2025 г. конфигурации). В девятый созыв Савченко будет баллотироваться в 108-м Костромском избирательном округе, от которого в 2021 г. был избран Алексей Ситников (тогда округ был 107-м), говорят собеседники «Ведомостей».
По данным источника, близкого к Костромской области, у последнего в прошлом году «произошел серьезный конфликт» с губернатором Сергеем Ситниковым. Алексей Ситников пообещал ответить на вопрос «Ведомостей» о планах по возможному переизбранию «чуть позже».
Савченко же подтвердил «Ведомостям» информацию о планах вернуться в Госдуму и о смене депутатской прописки. По его словам, он уже подал заявление в костромское региональное отделение ЕР об участии в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Собеседник в регионе уточнил, что 21 марта «должны представить кандидата в Госдуму на [Костромской] областной думе».
По словам Савченко, решение о смене региона для избрания далось ему «сложно», но самым весомым аргументом в пользу Костромской области стал «авторитет губернатора». «Иду [в девятый созыв Думы] не депутатом как таковым, а помощником губернатора. Ориентируюсь на его авторитет, на поставленные им задачи и считаю, что потенциал региона не реализован в полной мере. Команда хорошая – молодые ребята, думаю, что встроюсь», – сказал он «Ведомостям».
Выдвижение Савченко от Костромской области является «элементом перенастройки», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко: «Есть позиция федералов, а есть конкретные региональные расклады». Местного ресурсного кандидата, отвечающего всем требованиям региональной власти и ЕР, очевидно, не нашлось, считает политолог Константин Калачев. По его мнению, Савченко может успешно использовать тему серьезного инвестора, который заходит в регион.
«Субъект депрессивный, нуждается в инвестициях. Эта тема может быть востребована. Опыт участия в выборах у Савченко большой. Запрос на варяга в регионе есть. <...> Субъект для серьезного кандидата «со стороны» действительно перспективный», – сказал эксперт «Ведомостям».
Госдума досрочно прекратила полномочия Савченко 22 мая 2025 г. по его заявлению. Он сообщал «Ведомостям» 20 мая 2025 г., что посвятит себя работе над проектом «Север – Юг», связанным с расширением транспортных коридоров. «Север – Юг» соединяет северо-западную часть ЕАЭС и страны Скандинавии с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана.
Уроженец Ленинграда Савченко является старожилом волгоградской политики, хотя до конца 1990-х гг. не имел отношения к региону, писал «Коммерсантъ». В 1998 г. он стал акционером и генеральным директором, а затем и владельцем Волжского подшипникового завода, из которого затем выросла Европейская подшипниковая корпорация.
В 2003 г. Савченко впервые был избран депутатом Госдумы, переизбирался в 2007, 2011 и 2021 гг. В 2000 и 2004 гг. выдвигался кандидатом от ЕР на пост губернатора Волгоградской области. В восьмом созыве Госдумы был заместителем председателя комитета по финансовому рынку, в предыдущих созывах работал в комитете по промышленности.
К моменту избрания в Госдуму в 2021 г. Савченко, будучи депутатом Волгоградской областной думы, вошел в рейтинг Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами – 2021». Он занял 22-е место с суммарным доходом семьи 565,32 млн руб.