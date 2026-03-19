Что происходит с индийской экономикой из-за войны в Иране

Что происходит с индийской экономикой из-за войны в ИранеРупия упала, малые и средние предприятия закрываются
Из-за иранского кризиса индийская валюта рупия достигла своих исторических антирекордов, упав до 92,63 рупии за доллар (на закрытие 18 марта). С начала войны в Иране 28 февраля отток портфельных инвестиций из страны составил почти $8 млрд. Как сообщает индийское издание Business Standard, правительство пыталось помешать снижению курса рупии за счет интервенций центробанка. Прогнозируется дальнейшая девальвация рупии, если цены на энергоносители не упадут.
Помимо этого наблюдается рост цен в разных отраслях, например производстве пластмассы. По данным от 18 марта, цены на полимеры взлетели до 70% из-за неопределенности с поставками сырья из стран Персидского залива. Более половины малых и средних предприятий по переработке пластмассы остановили производство. Из-за нехватки газа для коммерческих предприятий под угрозой даже сбор элитного чая. Аналитики Goldman Sachs Group в прогнозе от 17 марта сообщили, что снижают ожидание роста ВВП Индии с 7 до 6,5% в 2026 г.
Особенно остро Индия испытывает на себе нехватку газа – в крупных городах наблюдается дефицит сжиженного углеводородного газа (СУГ) в баллонах, на котором индийцы готовят себе пищу. В Мумбаи газа не хватает в том числе для коммерческих предприятий, многие гостиницы и рестораны вынужденно закрываются. Всего же Индия импортирует 85% сырой нефти и 60% газа, значительная часть СПГ поставляется из стран Персидского залива, втянутых в войну США и Израиля с Ираном. Правительство Индии сообщает, что запасов газа хватит минимум на 25 дней, но это не приводит к решению проблемы. Власти уже приняли ряд мер по борьбе с ростом цен – например, разрешили использовать в качестве топлива керосин и уголь, на применение которых в крупных городах был ранее введен запрет по экологическим соображениям. Также правительство ввело приоритетное распределение СУГа, который в первую очередь предоставляется больницам, школам и предприятиям ВПК. При этом запасы нефти у Индии есть: согласно правительственному отчету, они составляют 250 млн барр.
Индийцы опасаются влезать в текущий конфликт между США и Ираном, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Индия старается не осуждать ни США, с которыми сравнительно недавно установилось понимание в сфере торговли, ни Иран, который пусть и является для Нью-Дели сложным партнером, но его ценность высока. Власти Индии понимают, что Иран никуда не денется, а потому выстраивать с ним взаимовыгодное сотрудничество все равно придется. Основные антиамериканские выпады идут со стороны индийской оппозиции, которая обвиняет правительство Нарендры Моди в том, что оно не осуждает США за действия против Ирана. Главная же экономическая проблема Индии сейчас – это поставки газа, так как они в основном идут через Ормузский пролив. Это более неприятно, чем ситуация с нефтью, поставки которой можно компенсировать. Сейчас, продолжает Куприянов, правительство Индии стоит перед неприятным выбором: либо сдерживать рост цен и искать на это средства под конец финансового года (он завершается в марте. – «Ведомости»), субсидируя фермеров, таксистов и прочих занятых, для которых важны нефтепродукты, либо же позволить ценам расти. При этом в целом экономические показатели Индии были устойчивыми – инфляция по итогам прошлого года составила всего 4%. Не пострадала пока и индийская промышленность, хотя в будущем под ударом могут оказаться такие отрасли, как металлургия, производство удобрений, полупроводников и, в принципе, весь индийский хайтек. Всего же запаса прочности у Индии хватит на 6–9 месяцев, но для Нью-Дели было бы крайне желательно, чтобы конфликт закончился в ближайшей перспективе и не пришлось искать новых поставщиков газа, резюмирует эксперт.
Целостного видения ситуации и осуждения США за атаки по Ирану с индийской стороны действительно не последовало, соглашается индолог Глеб Макаревич. Несмотря на индийскую риторику о собственной важности как игрока на Глобальном Юге, у правительства Индии не получилось занять твердую позицию, что вызывает вопросы как у оппозиции, так и у провластных кругов. В текущих обстоятельствах качели то с покупками, то с их снижением по энергоносителям прекратятся, и Нью-Дели будет закупать столько, сколько нужно, обращаясь, таким образом, и к помощи Москвы. Также Россия может выгодно продать Индии произведенные удобрения, замечает эксперт. Проблемой для Индии является спад денежных переводов индийских трудовых мигрантов на Ближнем Востоке, часть из которых уже эвакуировали из стран Персидского залива. Колоссальным ударом по экономике это не станет, но домохозяйства, получавшие эти переводы, окажутся не в лучшем положении, подчеркивает эксперт.