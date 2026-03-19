Что происходит с индийской экономикой из-за войны в Иране

Индийцы опасаются влезать в текущий конфликт между США и Ираном, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Индия старается не осуждать ни США, с которыми сравнительно недавно установилось понимание в сфере торговли, ни Иран, который пусть и является для Нью-Дели сложным партнером, но его ценность высока. Власти Индии понимают, что Иран никуда не денется, а потому выстраивать с ним взаимовыгодное сотрудничество все равно придется. Основные антиамериканские выпады идут со стороны индийской оппозиции, которая обвиняет правительство Нарендры Моди в том, что оно не осуждает США за действия против Ирана. Главная же экономическая проблема Индии сейчас – это поставки газа, так как они в основном идут через Ормузский пролив. Это более неприятно, чем ситуация с нефтью, поставки которой можно компенсировать. Сейчас, продолжает Куприянов, правительство Индии стоит перед неприятным выбором: либо сдерживать рост цен и искать на это средства под конец финансового года (он завершается в марте. – «Ведомости»), субсидируя фермеров, таксистов и прочих занятых, для которых важны нефтепродукты, либо же позволить ценам расти. При этом в целом экономические показатели Индии были устойчивыми – инфляция по итогам прошлого года составила всего 4%. Не пострадала пока и индийская промышленность, хотя в будущем под ударом могут оказаться такие отрасли, как металлургия, производство удобрений, полупроводников и, в принципе, весь индийский хайтек. Всего же запаса прочности у Индии хватит на 6–9 месяцев, но для Нью-Дели было бы крайне желательно, чтобы конфликт закончился в ближайшей перспективе и не пришлось искать новых поставщиков газа, резюмирует эксперт.