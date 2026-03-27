Главная / Политика /

В Словакии началось расследование против Фицо

Оно связано с решением премьера о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Инна Шульгина
EPA / TASS
EPA / TASS

Полиция в Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо. Основанием послужило заявление лидера либеральной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислава Грелинга, пишет iDen.sk.

Грелинг указал на возможные тяжкие преступления, которые могут быть связаны с решением премьера о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину.

«Месяц назад я подал на Роберта Фицо уголовное заявление за государственную измену и другие преступления», – заявил он.

По словам Грелинга и других членов SaS, подозрения касаются возможного злоупотребления полномочиями должностного лица, государственной измены, бесчеловечности, нарушения обязанностей при управлении чужим имуществом и даже потенциального террористического акта. Заявление было передано из Генеральной прокуратуры в краевую, а после – в полицию.

Фицо призвал ЕС не ставить интересы Украины выше Словакии и Венгрии

Политика / Международные новости

Более 13 000 граждан поддержали заявление Грелинга, что, по словам политика, делает его «самым масштабным уголовным заявлением в истории Словакии».

В начале марта правительство Словакии решило расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии. С инициативой о расторжении контракта выступил Фицо.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что из-за ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. С аналогичным требованием к Украине выступила и Словакия.

