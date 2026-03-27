В Словакии началось расследование против Фицо

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что из-за ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. С аналогичным требованием к Украине выступила и Словакия.