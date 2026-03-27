ВЦИОМ: доверяют Путину 75% россиян

ВЦИОМ: доверяют Путину 75% россиянДеятельность президента одобряют 70,1% респондентов
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% опрошенных россиян. Этот показатель снизился на 1,7 п. п. за неделю. Такие данные получил аналитический центр ВЦИОМ в результате телефонного опроса, проведенного с 19 по 22 марта.
Деятельность российского лидера на посту одобряют 70,1% граждан, что на 1,9% п. п. меньше, чем на прошлой неделе.
Работу вице-президента РФ Михаила Мишустина положительно оценили 46,1% россиян (-0,9 п. п. за неделю), показатель доверия понизился до 55% (-2 п. п.). Деятельность правительства одобряют 42,6% респондентов (-2,8 п. п.).
Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,8% россиян (+1,8 п. п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,1% (+0,7 п. п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,9% (+1,1 п. п.), а главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,9% (+0,5 п. п.).
Рейтинг партии «Единая Россия» понизился до 29,3% (-1,3 п. п.), ЛДПР – 10,7% (+1,0 п. п.), «Новых людей» – 10,4% (-0,3 п. п.), КПРФ – 9,7% (+0,5 п. п.), «Справедливой России» – 5,8% (+0,5 п. п.). За непарламентские партии проголосовали бы 10,6% россиян (+1,0 п. п.), а от участия на выборах отказались 11,9% респондентов (-0,7%).
ВЦИОМ проводил опрос методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.
Фонд общественного мнения (ФОМ) также еженедельно составляет рейтинги доверия политикам. Так, работу Путина одобряют 77% опрошенных россиян – показатель не менялся в течение трех недель. Уровень доверия президенту России также сохраняется на отметке в 77%.
Деятельность правительства РФ положительно оценили 50% респондентов, как и на прошлой неделе. Работу Мишустина одобрили 57% граждан (+2 п. п.). Рейтинг правящей партии вырос до 39% (+1 п. п.), однако ее деятельность положительно оценивают только 37% россиян (-3 п. п.).
Опрос ФОМ проводился среди 1500 респондентов из 97 населенных пунктов 51 региона.