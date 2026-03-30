Анна Кузнецова планирует пойти в Госдуму по Саратовской области

Анна Кузнецова планирует пойти в Госдуму по Саратовской областиВице-спикер подала документы на праймериз «Единой России» по этому региону
Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова подала документы для участия в праймериз партии по списку в Саратовской области. На это обратили внимание «Ведомости».
На выборах в Госдуму в 2021 г. Кузнецова, будучи уполномоченным по правам детей, входила в федеральную пятерку кандидатов. Тогда список «Единой России» на выборах возглавляли на тот момент министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, врач Денис Проценко, глава «Сириуса» Елена Шмелева. Кузнецова замыкала федеральную пятерку.
Кузнецова родилась в Пензе. В 2000-х начала свою общественную деятельность в качестве волонтера. Вместе с нынешним уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой была сопредседателем общественной организации «Благовест», затем возглавила фонд «Покров» в Пензенской области. В 2014 г. вступила в Общероссийский народный фронт.
В 2016 г. участвовала в праймериз «Единой России» по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области, заняла первое место среди участников. К тому же она была и в региональной группе Волгоградской, Саратовской, Пензенской и Тамбовской областях, которую возглавлял на тот момент первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин, после выборов ставший спикером Госдумы.
В сентябре 2016 г. Кузнецова была назначена уполномоченным по правам ребенка. В 2019 г. была переназначена на новый срок.
В 2021 г. Кузнецова избралась в Госдуму и стала вице-спикером нижней палаты. В том же году она заняла пост заместителя секретаря генсовета «Единой России». После смены секретаря генсовета в 2024 г. перестала быть замсекретаря генсовета и осталась членом генсовета. В партии координирует направление развития новых регионов предвыборной программы. Кузнецова считается человеком, близким к Володину.
Кроме Кузнецовой документы на праймериз по списку в Саратовской области подали Володин, депутат Госдумы Глеб Хор и депутат саратовской облдумы Сергей Гладков. Володин также зарегистрировал свою кандидатуру для участия в праймериз по Саратовскому одномандатному округу. По Балаковскому округу свою кандидатуру выставила депутат саратовской облдумы Антонина Галяшкина, по Балашовскому округу – депутат Госдумы Николай Панков, по Энгельсскому округу – депутат саратовской облдумы, участник спецоперации, Герой России Александр Янклович.
В действующем VIII созыве Госдумы Володин избран от Саратовского округа, Панков – от Балаковского, Андрей Воробьев – от Балашовского, Александр Стрелюхин – от Энгельсского. Региональную группу по Саратовской области тогда возглавлял Володин, за ним шел Хор, потом депутаты Госдумы Виктор Кидяев и Виталий Ефимов.