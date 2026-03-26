Приморский депутат Госдумы Виктория Николаева, скорее всего, не пойдет на выборы

Приморский депутат Госдумы Виктория Николаева, скорее всего, не пойдет на выборыНа ее планы мог повлиять антикоррупционный иск Генпрокуратуры к брату – экс-мэру Владивостока
Депутат Госдумы от Приморского края Виктория Николаева (избрана по Арсеньевскому одномандатному округу, входит во фракцию «Единой России»), скорее всего, не пойдет на новый срок, сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к Дальневосточному региону. Сама Николаева сказала «Ведомостям», что пока не приняла решение, и пообещала сообщить о своих планах позже.
В 2025 г. Николаева, являющаяся членом думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, получила сильный репутационный удар от антикоррупционного иска Генпрокуратуры к своему брату, экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву (в 1990-е считался лидером группировки «Винни-Пухи»), говорят опрошенные «Ведомостями» политологи. Депутат проходила соответчиком по иску вместе с матерью и еще рядом лиц.
Ленинский районный суд Владивостока 25 июля 2025 г. взыскал в федеральную собственность с Николаевых и аффилированных с ними лиц 821 объект недвижимости общей стоимостью 14,8 млрд руб. В октябре 2025 г. суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока об обращении в доход государства активов на 1 млрд руб.
«Уже тогда было ясно, что Виктория Николаева больше поддержки не получит, что и нашло свое подтверждение. На ближайших выборах расклад внутри партии [«Единая Россия»] поменяется в связи с прекращением прежних пактов с элитами, что будет на руку и губернатору [Олегу] Кожемяко», – говорит политолог Ростислав Туровский.
Николаева избиралась в Госдуму по Арсеньевскому округу в 2016 г. и 2021 г., вероятно, с согласия, а возможно, и с подачи краевой администрации, вспоминает политолог Константин Калачев. По словам Туровского, данный внутриэлитный консенсус был одобрен федеральным центром.
«Сейчас электоральная ситуация в крае в целом под контролем губернатора Олега Кожемяко, но при выдвижении кандидатов от партии власти, безусловно, лучше сгладить острые углы, продемонстрировать обновление, выдвинуть социально одобряемых кандидатов», – сказал Калачев «Ведомостям».
То, что Николаева не будет баллотироваться, очевидно в силу фона, сложившегося вокруг ее семьи, – в связи с исками Генпрокуратуры и последовавшими за этим информационными активностями, говорит приморский политический обозреватель Ольга Кишаковская. «Фактически сейчас Николаевы выступили в оппозиции к главе региона. Полагаю, возможны замены и по другим округам», – добавила она.
В Приморском крае три одномандатных округа. Один из собеседников «Ведомостей» полагает, что на новый срок может не пойти и Владимир Новиков (Артемовский избирательный округ). Из действующих депутатов Госдумы на праймериз «Единой России» в регионе пока выдвинулся лишь Виктор Пинский – по списку (так же, как и в 2021 г.).
Приморье – один из проблемных регионов для «Единой России», отмечают Калачев и Туровский. «Ситуация с выборами в Приморском крае всегда может выйти за границы формального процесса, если есть триггеры и лидеры. Сейчас проблема в основном с лидерами», – заключил Калачев.