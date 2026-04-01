Политика /

Калмык Башанкаев может избраться в Госдуму от Еврейской автономной области

По его нынешнему округу «Единая Россия» планирует выдвинуть Героя России Очир-Горяева
Александр Тихонов
Башанкаев не единственный в Госдуме, кто планирует сменить «депутатскую прописку»
Башанкаев не единственный в Госдуме, кто планирует сменить «депутатскую прописку» / Андрей Гордеев / Ведомости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»), вероятнее всего, сменит Калмыцкий одномандатный округ на Еврейский для участия в выборах в сентябре 2026 г., рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента (АП), и один собеседник в Еврейской автономной области.

Сам Башанкаев оставил без комментариев вопрос «Ведомостей» о регионе для выдвижения в IX созыв нижней палаты парламента.

Еврейский одномандатный округ (Еврейская автономная обл.) в текущем созыве Думы представляет единоросс Александр Петров. Он также входит в комитет по охране здоровья. «Ведомости» направили представителю Петрова запрос относительно его планов по возможному переизбранию.

Ни Петров, ни Башанкаев пока не заявлялись на праймериз «Единой России», следует из данных на сайте предварительного голосования.

По Калмыцкому избирательному округу «Единая Россия» планирует выдвинуть в Госдуму командира штурмовой роты 6-го мотострелкового батальона старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, писали «Ведомости» 6 февраля. Офицер, удостоенный звания Героя России, по приглашению президента Владимира Путина приходил на прямую линию с главой государства 19 декабря 2025 г. По данным «Ведомостей», Башанкаев не нашел поддержки у руководства Калмыкии в вопросе выдвижения.

Операционная необходимость

В октябре 2022 г. Бадма Башанкаев добровольно мобилизовался в зону специальной военной операции для оказания медицинской помощи российским военнослужащим. Организовал группу волонтеров-врачей «Друзья медицины Донбасса», которая проводит операции в больницах и госпиталях в зоне спецоперации, обучает местных специалистов современным технологиям и доставляет гуманитарную помощь. В 2025 г. Башанкаев приезжал в Донецк, чтобы оказать помощь родственникам участников спецоперации, страдающим от онкологических заболеваний.

Еврейскую автономную область, где, возможно, врач будет баллотироваться в следующий созыв Госдумы, превратил в территорию полной электоральной управляемости бывший губернатор Ростислав Гольдштейн (в 2025 г. избран главой Республики Коми), говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению политолога Константина Калачева, избрание в Еврейской автономной области Башанкаева «сомнений не вызывает». «Спор может быть только о процентах», – добавил эксперт.

В регионе уже есть опыт избрания варяга от «Единой России» – ныне действующего депутата Александра Петрова, который сделал основную карьеру в Свердловской области, говорит политолог Ростислав Туровский. «При этом результаты последних избирательных кампаний демонстрируют очень высокую степень лояльности местного электората. Со своей стороны оппозиция в регионе в настоящее время слаба, вряд ли она сможет выдвинуть успешных кандидатов», – сказал он «Ведомостям».

Башанкаев не единственный парламентарий, который планирует сменить «депутатскую прописку». 13 февраля «Ведомости» сообщали, что Мария Бутина вместо Кировской области может пойти на выборы по списку в Калужской области, председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев вместо Самарской области может избраться от Ростовской.

В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Анна Киселева

