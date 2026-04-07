Политика

Российским олимпийцам подарили сертификаты на технику Samsung

В Олимпийском комитете России прошло награждение спортсменов
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Российским олимпийцам вручили подарочные сертификаты на технику Samsung. На сумму сертификата можно купить телефоны этой марки, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к Олимпийскому комитету России. Награждение олимпийцев проходит 7 апреля в Олимпийском комитете России. В Италии Samsung отказался дарить российским спортсменам телефоны, которые компания вручала всем олимпийцам и паралимпийцам.

Министр спорта Михаил Дегтярев на награждении поздравил спортсменов с результатами и участием в играх. «Вы показали, что дорогу осилит идущий и что даже в сложных условиях можно заниматься спортом высших достижений», – заявил Дегтярев. Он также поблагодарил тренеров, президентов спортивных федераций и спонсоров. По словам Дегтярева, «большое впечатление произвела компания Samsung, которая зажала смартфоны». «Но Минпромторг дожал Samsung – компания тоже вас одарит», – пошутил министр.

Минпромторг на вручении представлял замминистра Василий Шпак. По его словам, все политические аспекты и отношение к России известны, поэтому «наверняка на вас было большое давление». «По поручению министра промышленности Антона Алиханова хотели восстановить справедливость и вручить планшеты Kvadra_T», – сказал Шпак. Дегтярев пошутил, что замминистра стесняется, но Samsung тоже одарит спортсменов.

Кроме сертификатов на технику Samsung и планшетов спортсменам подарили iPhone 17 Pro – эти телефоны предоставила компания «Билайн». Также среди подарков – наручные часы с надписью «Сделано в России», телевизоры. Ассоциация лыжных видов спорта подарила спортсменам ноутбуки MacBook Neo.

Олимпийцев поощрят и финансово. По словам Дегтярева, было принято решение о поощрении также всех олимпийцев, которые не смогли поехать на Олимпиаду из-за решения международных спортивных федераций. Решение распространится на участников зимней Олимпиады 2022 г. и коснется 116 спортсменов.

Ранее Дегтярев говорил в интервью «Ведомостям», что спортсменов соберут в ОКР, где поздравят с выступлением на Олимпиаде. «Кстати, такие глупости, типа отказа одного из спонсоров Олимпийских игр вручить нашим атлетам смартфоны, вызвали в России большой ажиотаж, и мы обязательно по просьбе некоторых компаний передадим нашим спортсменам кучу подарков – от телевизоров, мобильных телефонов, планшетов до спортивной формы. А чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционную выплату», – пояснял министр. По словам Дегтярева, «Samsung так мелочно поступил по отношению к российским спортсменам»: «Например, «Билайн» хочет смартфоны другой топовой марки подарить, «Триколор» – телевизоры. Наши отечественные планшеты им подарит крупный производитель. Там и другие подарки будут».

Samsung был спонсором Олимпиады в Италии. Российский ски‑альпинист Никита Филиппов рассказал, что спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, не получили в подарок смартфоны от спонсора Игр – компании Samsung. В самой компании заявили, что они не занимаются распределением подарков и посоветовали обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК). В МОК позже пояснили, что «в целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено».

На Олимпиаде 2024 г. российским спортсменам также не дарили смартфоны. На Олимпиаду в Италию, которая проходила с 6 по 22 февраля, поехали 13 россиян в нейтральном статусе. Серебряную медаль выиграл ски-альпинист Никита Филиппов. Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта. Туда поехали шестеро спортсменов под российским флагом. Они выиграли 12 медалей, восемь из которых – золото. Президент РФ Владимир Путин 19 марта вручил госнаграды паралимпийцам в Кремле.

