Российским олимпийцам подарили сертификаты на технику Samsung

Российским олимпийцам подарили сертификаты на технику SamsungВ Олимпийском комитете России прошло награждение спортсменов
Российским олимпийцам вручили подарочные сертификаты на технику Samsung. На сумму сертификата можно купить телефоны этой марки, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к Олимпийскому комитету России. Награждение олимпийцев проходит 7 апреля в Олимпийском комитете России. В Италии Samsung отказался дарить российским спортсменам телефоны, которые компания вручала всем олимпийцам и паралимпийцам.
Министр спорта Михаил Дегтярев на награждении поздравил спортсменов с результатами и участием в играх. «Вы показали, что дорогу осилит идущий и что даже в сложных условиях можно заниматься спортом высших достижений», – заявил Дегтярев. Он также поблагодарил тренеров, президентов спортивных федераций и спонсоров. По словам Дегтярева, «большое впечатление произвела компания Samsung, которая зажала смартфоны». «Но Минпромторг дожал Samsung – компания тоже вас одарит», – пошутил министр.
Минпромторг на вручении представлял замминистра Василий Шпак. По его словам, все политические аспекты и отношение к России известны, поэтому «наверняка на вас было большое давление». «По поручению министра промышленности Антона Алиханова хотели восстановить справедливость и вручить планшеты Kvadra_T», – сказал Шпак. Дегтярев пошутил, что замминистра стесняется, но Samsung тоже одарит спортсменов.
Кроме сертификатов на технику Samsung и планшетов спортсменам подарили iPhone 17 Pro – эти телефоны предоставила компания «Билайн». Также среди подарков – наручные часы с надписью «Сделано в России», телевизоры. Ассоциация лыжных видов спорта подарила спортсменам ноутбуки MacBook Neo.
Олимпийцев поощрят и финансово. По словам Дегтярева, было принято решение о поощрении также всех олимпийцев, которые не смогли поехать на Олимпиаду из-за решения международных спортивных федераций. Решение распространится на участников зимней Олимпиады 2022 г. и коснется 116 спортсменов.
Ранее Дегтярев говорил в интервью «Ведомостям», что спортсменов соберут в ОКР, где поздравят с выступлением на Олимпиаде. «Кстати, такие глупости, типа отказа одного из спонсоров Олимпийских игр вручить нашим атлетам смартфоны, вызвали в России большой ажиотаж, и мы обязательно по просьбе некоторых компаний передадим нашим спортсменам кучу подарков – от телевизоров, мобильных телефонов, планшетов до спортивной формы. А чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционную выплату», – пояснял министр. По словам Дегтярева, «Samsung так мелочно поступил по отношению к российским спортсменам»: «Например, «Билайн» хочет смартфоны другой топовой марки подарить, «Триколор» – телевизоры. Наши отечественные планшеты им подарит крупный производитель. Там и другие подарки будут».
Samsung был спонсором Олимпиады в Италии. Российский ски‑альпинист Никита Филиппов рассказал, что спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, не получили в подарок смартфоны от спонсора Игр – компании Samsung. В самой компании заявили, что они не занимаются распределением подарков и посоветовали обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК). В МОК позже пояснили, что «в целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено».
На Олимпиаде 2024 г. российским спортсменам также не дарили смартфоны. На Олимпиаду в Италию, которая проходила с 6 по 22 февраля, поехали 13 россиян в нейтральном статусе. Серебряную медаль выиграл ски-альпинист Никита Филиппов. Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта. Туда поехали шестеро спортсменов под российским флагом. Они выиграли 12 медалей, восемь из которых – золото. Президент РФ Владимир Путин 19 марта вручил госнаграды паралимпийцам в Кремле.