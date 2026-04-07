Российским олимпийцам подарили сертификаты на технику Samsung

Ранее Дегтярев говорил в интервью «Ведомостям», что спортсменов соберут в ОКР, где поздравят с выступлением на Олимпиаде. «Кстати, такие глупости, типа отказа одного из спонсоров Олимпийских игр вручить нашим атлетам смартфоны, вызвали в России большой ажиотаж, и мы обязательно по просьбе некоторых компаний передадим нашим спортсменам кучу подарков – от телевизоров, мобильных телефонов, планшетов до спортивной формы. А чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционную выплату», – пояснял министр. По словам Дегтярева, «Samsung так мелочно поступил по отношению к российским спортсменам»: «Например, «Билайн» хочет смартфоны другой топовой марки подарить, «Триколор» – телевизоры. Наши отечественные планшеты им подарит крупный производитель. Там и другие подарки будут».