Как западные СМИ оценивают первые итоги войны США и Ирана

Как западные СМИ оценивают первые итоги войны США и ИранаОтступление Трампа, успех Пакистана и мир, который вздохнул с облегчением
Двухнедельное перемирие было объявлено США и Ираном. На этот период Тегеран откроет Ормузский пролив. Безопасный проход через него будет возможен «при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений», уточнил он. Обе стороны при этом заявили о своей победе в конфликте. По данным СМИ, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил американскую и иранскую делегации на переговоры в Исламабад 10 апреля. «Ведомости» собрали оценки зарубежных СМИ достигнутой Ираном и США договоренности.
«По мнению аналитиков, согласившись на прекращение огня, Трамп, возможно, осознал, что война, которая крайне непопулярна во многих частях США, затягивается дольше, чем он ожидал».
«В последние несколько дней мы видели, что президент Трамп пытается найти способ, с помощью которого американские военные могли бы выйти из войны с Ираном, но при этом представить это как своего рода победу США», – сказала Джессика Генауэр, научный директор Института государственной политики при Университете Нового Южного Уэльса в Австралии».
«Даже возможность спасти множество жизней – иранцев, американских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся под перекрестным огнем на Ближнем Востоке, – уже является благом. Перспектива того, что тяжелые глобальные последствия войны можно будет смягчить, также развеет мрачные настроения последних шести тревожных недель.
Однако первые подробности дипломатических переговоров, появившиеся во вторник, дают основания для пессимизма. Любой исход, временный или постоянный, при котором Иран получит контроль над Ормузским проливом, будет означать, что самым долгосрочным результатом войны Трампа станет рычаг давления, который он сможет использовать, чтобы в любой момент взять в заложники мировую экономику. Хотя США и Израиль утверждают – и, вероятно, не без оснований, – что их совместные атаки уничтожили большую часть иранских ракетных программ и вооруженных сил, завершение войны, при котором Иран получит контроль над проливом, станет стратегической катастрофой и поражением для Трампа».
«Некоторые американские чиновники и аналитики заявили, что заявления Трампа о военных успехах во многом основаны на чрезмерно оптимистичных оценках хода войны, сделанных министром обороны Питом Хегсетом, и могут ввести общественность в заблуждение».
«Лидер [израильской] оппозиции Яир Лапид в среду резко раскритиковал объявленное ранее в тот же день соглашение о прекращении огня с Ираном, назвав его провалом политического и стратегического руководства и предупредив о долгосрочных последствиях для безопасности Израиля.
«За всю нашу историю не было такой политической катастрофы», – заявил Лапид, утверждая, что «Израиля даже не было за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся основ нашей национальной безопасности».
«Внезапный разворот на 180 градусов позволит Трампу отступить, поскольку война США в Иране длится уже пять недель, и нет никаких признаков того, что Тегеран готов сдаться или ослабить контроль над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей и движение по которому замедлилось до минимума.
Новость о временном соглашении о прекращении огня была встречена с одобрением, но с долей осторожности».
«Эти события показывают, насколько важную роль сыграл Пакистан в деэскалации конфликта, унесшего тысячи жизней и вызвавшего энергетический кризис, который грозит еще более масштабными экономическими потрясениями. Столкнувшись с нехваткой топлива, Пакистан, обладающий ядерным оружием, воспользовался своими тесными связями с Саудовской Аравией, Ираном, США и Китаем, чтобы наладить коммуникацию между противоборствующими сторонами и в течение последних нескольких недель передавать сообщения между ними.
«Это крупный дипломатический успех Пакистана и одна из самых значимых внешнеполитических побед за последние десятилетия, – сказал Майкл Кугельман, старший научный сотрудник по Южной Азии в Атлантическом совете, базирующемся в Вашингтоне. – Это помогло предотвратить – по крайней мере пока – один из самых серьезных конфликтов за последние годы».
«Во вторник мир, с нетерпением ожидавший, когда президент Дональд Трамп перестанет угрожать апокалипсисом, вздохнул с облегчением, когда США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Однако есть опасения, что эта сделка может привести к новым рискам.
«Лучше TACO [Trump Always Chickens Out, аббревиатура, которая означает «Трамп всегда пасует»] во вторник, чем Третья мировая война», – сказал один европейский чиновник, намекая на то, что Трамп отказался от своих угроз уничтожить иранскую цивилизацию, если Иран не откроет Ормузский пролив. Чиновник, не имевший права выступать публично, выразил надежду, что эта пауза позволит в конечном итоге завершить войну путем переговоров».
«По словам Уилли Уолша, генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта, представляющей интересы более 360 авиакомпаний, даже после возобновления работы Ормузского пролива поставки авиакеросина в мире не вернутся к нормальному уровню в течение нескольких месяцев из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке. В среду в Сингапуре он заявил журналистам, что из-за проблем с нефтеперерабатывающими заводами цены на сырую нефть, вероятно, снизятся, но стоимость авиакеросина останется высокой».
«Соглашение о прекращении огня также подверглось резкой критике. Представитель США Максвелл Фрост заявил по этому поводу: "Перемирие, заключенное в последнюю минуту, не отменяет безрассудных решений президента Трампа, из-за которых мы оказались в такой ситуации". "Нам не следовало ввязываться в эту незаконную войну. Трамп – опасный подстрекатель к войне, который втянул нас в этот кризис и угрожал совершить военные преступления"».
Виктор ЛаГрун, бывший аналитик разведки армии США и эксперт по национальной безопасности, поддержал эти опасения, заявив в интервью TheGrio, что детали плана Ирана из 10 пунктов и то, «чего добились США в рамках этого соглашения», остаются неясными. «Я, как и любой американец, считаю, что мир – это хорошо, но, учитывая, сколько раз нынешняя администрация меняла представление о том, что такое успех, я боюсь, что эта война будет и дальше стоить нам миллиардов долларов и, возможно, жизней американцев», – сказал ЛаГрун».
«В то время как Трамп выступил с "жестокими угрозами" в адрес Ирана, что также привело в замешательство многих американцев, между Вашингтоном и Тегераном велись непрямые переговоры на заднем плане. Посредниками выступили Пакистан и Египет, в том числе. По словам [эксперта по безопасности Нико] Ланге, угроза Трампа цивилизации Ирана, которая вызвала возмущение во всем мире, могла бы иметь смысл впоследствии сказать: "Послушайте, моя угроза, даже если она была подвергнута критике со стороны многих, сработала, и теперь они сработали, потому что я такой сильный и потому что у меня есть мускулы, пусть играют, и потому что я пригрозил использовать все, что возможно"».