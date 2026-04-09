Алексей Диденко может начать сбор подписей в поддержку выдвижения в Госдуму

Без подписей 25 000 земляков участвовать в выборах ни от партии, ни самовыдвиженцем смысла не имеет, сказал один из собеседников из окружения Диденко. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав...» для выдвижения одномандатника в качестве самовыдвиженца нужно собрать подписи 3% от общего числа избирателей в округе. В Томской области на 1 января проживало 741 652 избирателя. При этом в результате перенарезки территории для выборов одномандатников (всего их 225 из 450 депутатов Госдумы) в 2025 г. в регионе остался лишь один округ. То есть для самовыдвижения требуется собрать чуть больше 22 200 подписей граждан.