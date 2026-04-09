Алексей Диденко может начать сбор подписей в поддержку выдвижения в Госдуму

Алексей Диденко может начать сбор подписей в поддержку выдвижения в ГосдумуГлава комитета по местному самоуправлению сосредоточится на работе в Томской области
Глава думского комитета по местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко намерен выдвигаться в Госдуму. По крайней мере в ближайшее время он может начать кампанию по сбору подписей в поддержку своего выдвижения в Томской области. Об этом «Ведомостям» сообщили два знакомых депутата.
Кампанию он намерен проводить не как партийный деятель, а как «народный кандидат», который «вырос в Томске», рассказывает один из них. Свою политическую карьеру Диденко действительно начинал в этом городе, где окончил гимназию и университет. Был региональным координатором ЛДПР, депутатом заксобрания региона (2007–2010) и гордумы (2010–2011), пока не избрался впервые в федеральный парламент.
Без подписей 25 000 земляков участвовать в выборах ни от партии, ни самовыдвиженцем смысла не имеет, сказал один из собеседников из окружения Диденко. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав...» для выдвижения одномандатника в качестве самовыдвиженца нужно собрать подписи 3% от общего числа избирателей в округе. В Томской области на 1 января проживало 741 652 избирателя. При этом в результате перенарезки территории для выборов одномандатников (всего их 225 из 450 депутатов Госдумы) в 2025 г. в регионе остался лишь один округ. То есть для самовыдвижения требуется собрать чуть больше 22 200 подписей граждан.
В Госдуму VI созыва Диденко избирался по списку, в VII и VIII созыв – по Томскому одномандатному округу. В 2016 г. «Единая Россия» не выставила против него кандидата, в 2021 г. Диденко обошел конкурента из партии власти на 600 голосов, набрав 23,47%. Тогда им был Илья Леонтьев, ныне первый вице-спикер городской думы Томска. В 2026 г. он вновь подал заявку для участия в праймериз для выдвижения в округе.
Для Диденко «дважды расчищали округ ради соблюдения так называемых федеральных балансов», говорит политолог Виталий Иванов. По словам источника, близкого к «Единой России», на данный момент в округе проходит согласование кандидата от партии власти, ставку могут вновь сделать на Леонтьева.
Партийная позиция
«Диденко – опытный депутат, политик во втором поколении (отец депутата – мэр ЗАТО Северск и руководитель местной организации единороссов. – «Ведомости»), человек с 20-летним стажем в ЛДПР, тремя созывами в Госдуме, председательством в профильном комитете парламента и репутацией политического долгожителя, несмотря на молодой возраст (43 года. – «Ведомости»), – говорит политолог Николай Миронов. – И заявление о возможном сборе подписей для регистрации в качестве независимого кандидата представляется маневром для торга».
Дело «совсем не в вопросе сбора подписей», отметил эксперт. «Практика показывает, что при качественной организации процесса эта задача технически реализуема. Все дело в особенностях отечественной политической системы», – говорит Миронов. В наше время самовыдвиженец может гарантированно избраться, если он фактически представляет партию, но по каким-то причинам формально ею не выдвинут, говорит Иванов. В качестве примера он приводит Владислава Резника («Единая Россия»), который регулярно избирается от Адыгеи, и других депутатов, которые выдвигаются формально самостоятельно.