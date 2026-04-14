Правительство утвердило состав Совета по развитию креативных индустрий

Правительство утвердило состав Совета по развитию креативных индустрийОрешкин и Новак возглавили структуру по реализации госполитики в этой сфере
Правительство утвердило состав Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий, следует из сообщения Минэкономразвития РФ. Новая структура займется взаимодействием федеральных и региональных органов власти и представителей творческих индустрий по «вопросам, связанным с реализацией государственной политики в этой сфере».
Возглавят совет замруководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Александр Новак.
Согласно утвержденному составу, в структуру вошли:
зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко,
первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко,
глава Минэкономразвития Максим Решетников,
заместители Решетникова Татьяна Илюшникова и Дмитрий Вахруков,
замглавы Минфина Павел Кадочников,
статс-секретарь – замминистра культуры Жанна Алексеева,
замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев,
замминистра просвещения Владимир Желонкин и др.
Также в состав вошли представители науки, культуры, бизнеса и некоммерческих организаций. Реализацией госполитики в креативных индустриях займутся, в частности, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор «Бауманки» Михаил Гордин, гендиректор Третьяковской галереи Ольга Галактионова, председатель совета директоров «Союзмультфильма» и гендиректор киностудии Горького Юлиана Слащева, гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев.
С февраля 2025 г. в России начал действовать закон «О развитии креативных (творческих) индустрий», реализовывать который поручили Минэкономразвития. Ведомство занялось созданием стратегии развития креативных индустрий, единого реестра субъектов креативных индустрий и размещением на официальном сайте сведений о региональной инфраструктуре поддержки.
Власти много обсуждали необходимость межведомственного подхода к развитию креативных индустрий, «учитывая их уникальный мультипликативный эффект», сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор закона Денис Кравченко. По его мнению, назначение Новака и Орешкина руководителями совета подчеркивает важность этого сектора в экономике.
Росстат в феврале привел данные, по которым вклад креативной экономики в ВВП в 2025 г. составил 8,26 трлн руб. Наибольший вклад обеспечили разработка программного обеспечения – 39,29%, реклама и пиар – 15,08%, исполнительские искусства – 11,31%. Архитектура и урбанистика внесли 6,97%, гастрономия – 6,22%, отдых и развлечения – 4,72%, медиа и СМИ – 4,4%, кино и сериалы – 3,56%.