Нина Останина может выдвинуться в Госдуму от Оренбургской области

Нина Останина может выдвинуться в Госдуму от Оренбургской областиОна примет участие в первом в истории КПРФ публичном отборе кандидатов
Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рекомендована КПРФ для участия в проекте «Народный кандидат» (это платформа, на которой избиратели смогут проголосовать за кандидата, представляющего их округ на думской кампании) по Бугурусланскому округу Оренбургской области. Об этом сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.
«Нина Александровна – яркий и харизматичный политик, она пользуется большой поддержкой избирателей Оренбургской области, имеет серьезный федеральный медийный вес. <...> Мы хорошо понимаем, что ее поддержка выходит далеко за пределы одного округа в Оренбургской области, предложения ей поступают и из других территорий», – рассказал он. Окончательное решение по территории выдвижения Останиной примет съезд, подчеркнул Афонин.
Сама Останина сказала «Ведомостям», что ее планы не расходятся с планами партии. Но, по словам главы комитета, еще не прошла оренбургская региональная конференция, которая выдвинет кандидатов по одномандатным округам и по списку. «Хотя, действительно, в Оренбургской области, мне кажется, удалось сделать многое и от [местных] коммунистов поступали предложения и список возглавить региональный [на выборах в заксобрание], и в Государственную думу пойти. Но какого-либо конкретного решения на эту тему нет», – сообщила депутат.
Останина могла бы баллотироваться в девятый созыв Госдумы по округу в Хакасии, писали «Ведомости» в январе 2026 г. Сейчас его представляет единоросс, экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Регион при этом возглавляет коммунист Валентин Коновалов. Но Шульгинов намерен идти на выборы в сентябре, поэтому ситуация изменилась, отмечали собеседники «Ведомостей». Наиболее вероятный сценарий – что Останина возглавит группу КПРФ, объединяющую Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области (так же, как и в 2021 г.), писали «Ведомости» 6 марта.
Бугурусланский округ в Госдуме сейчас представляет Олег Димов («Единая Россия»). Он подал документы на праймериз по отбору кандидатов в новый созыв. «Пять лет назад его жители уже доверили мне представлять их интересы в Госдуме. За это время мы прошли большой путь. В Оренбуржье практически завершено выполнение народной программы партии, с которой мы шли на прошедшие выборы. Мы добились многого – и это видно по конкретным результатам. Сейчас я езжу по территориям своего избирательного округа и отчитываюсь о том, что нам удалось достичь», – цитирует депутата сайт «Единой России».
Голосование на платформе «Народный кандидат КПРФ» начнется 15 апреля и завершится 1 июня. Поддержать потенциального кандидата на этой электронной площадке сможет любой желающий, там же можно будет оставить наказ кандидату, познакомиться с его биографией, страницами в соцсетях и предложить собственного кандидата для участия в выборах от КПРФ, рассказал «Ведомостям» Афонин.
Информацию о промежуточных итогах партия будет публиковать еженедельно. Итоги голосования подведут кадровая комиссия, президиум и пленум ЦК КПРФ, а окончательно кандидаты на выборы в Госдуму будут определены на съезде компартии, отметил собеседник.
«Результаты голосования во многом будут зависеть от активности самих кандидатов. Партия будет внимательно анализировать их предвыборную работу, в том числе с помощью систем мониторинга социальных сетей и искусственного интеллекта», – сказал первый зампред ЦК КПРФ. Если кандидат никак не проявит себя за время участия в проекте, партия может принять решение о его замене, подчеркнул Афонин.
«Мы прогнозируем ротацию в пределах 20%, но не считаем это критичным – кадровый потенциал у КПРФ достаточно большой», – сказал он.
Останина – депутат с огромным опытом и помимо комитета возглавляет всероссийский женский союз «Надежда России», отмечал ранее в беседе с «Ведомостями» пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, партия заинтересована, чтобы во фракции «работали профессионалы».
Останина – один из наиболее крупных и публично активных представителей думской фракции КПРФ, отмечает политолог Ростислав Туровский. Но ее давняя проблема связана с отсутствием опорного региона и округа – после того как она вынуждена была свернуть активность в Кемеровской области на фоне конфликта с тогдашним губернатором Аманом Тулеевым, говорит он. После этого Останина не раз меняла регионы своего выдвижения, а пройти в парламент ей тоже удавалось не всегда, напоминает Туровский.
«Решение о выдвижении по округу в Оренбургской области, региона, входящего в территориальную группу, от которой она избрана сейчас, имеет свою логику. Останина обрела некоторую связь с регионом, а Бугурусланский округ в истории был довольно благоприятным для КПРФ, но уже очень давно», – рассуждает эксперт.
Тем не менее можно ожидать, что в округе будет сильный единоросс, а отдавать округ коммунистам партия власти вряд ли готова, поэтому главный расчет Останиной будет по-прежнему на прохождение по списку партии, а участие в кампании в округе просто поможет ей активнее поработать с избирателями, резюмировал Туровский.
Останина – депутат Госдумы пяти созывов, с 1995 по 2011 г. и с 2021 г. В этот созыв парламента она прошла по списку КПРФ – от региональной группы, объединяющей Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области. Депутат родилась в поселке Победим Алтайского края, окончила исторический факультет АлГУ. Позже переехала в Кемеровскую область, в 1990-х гг. вошла в команду Амана Тулеева: была одним из руководителей регионального блока «Народовластие», затем его помощником как председателя заксобрания Кузбасса, а в 1995 г. избралась в Госдуму. С 1999 г. выдвигалась от компартии. После конфликта с Тулеевым оставила в 2011 г. пост первого секретаря кемеровского обкома КПРФ и перешла на работу в ЦК партии.