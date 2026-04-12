Елена Драпеко, скорее всего, откажется от выдвижения в Госдуму

Елена Драпеко, скорее всего, откажется от выдвижения в ГосдумуОна называет шансы переизбраться по своему округу низкими
Депутат Госдумы шести последних созывов, замруководителя фракции «Справедливой России» (СР) Елена Драпеко, получившая всесоюзную известность благодаря роли Лизы Бричкиной в фильме 1972 г. «А зори здесь тихие», скорее всего, не будет баллотироваться в Госдуму от Петербурга. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в регионе. В восьмом созыве заслуженная артистка РСФСР представляет Северо-Восточный избирательный округ Петербурга. С высокой степенью вероятности депутат вообще не будет выдвигаться в нижнюю палату, уточнили собеседники.
Сама Драпеко сказала «Ведомостям», что шансы на переизбрание в ее округе малы. По информации двух источников «Ведомостей» в Петербурге, согласованным кандидатом (т. е. «Единая Россия» не будет выставлять против него сильного оппонента) здесь станет первый заместитель координатора городского отделения ЛДПР Иван Есипов. Ячейку либерал-демократов в субъекте возглавляет лидер партии Леонид Слуцкий.
ЛДПР пользуется в Петербурге сильной поддержкой и Слуцкий играет активную роль в регионе, говорит местный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Там сильный список кандидатов <...> И Есипов крайне заметен и известен», – сказал эксперт «Ведомостям». Солонников напомнил о выборах губернатора Петербурга 2024 г., на которых кандидат от ЛДПР Максим Яковлев занял 2-е место с 18,34% (единоросс Александр Беглов избрался на второй срок с результатом 59,8%). «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.
На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы в Северо-Восточном округе Петербурга пока заявилось двое – пенсионер Павел Кондэ и адвокат Вячеслав Шаповалов, следует из информации на сайте предварительного голосования.
Драпеко возглавит список СР на выборах в заксобрание Ленинградской области, которые пройдут параллельно с думскими, сообщили «Ведомостям» она сама и председатель совета петербургского отделения партии Надежда Тихонова. Лидер СР Сергей Миронов 20 февраля заявлял РБК, что Драпеко «точно пойдет и станет депутатом» на выборах в сентябре. При этом он не уточнял, как именно будет баллотироваться артистка: по списку или по округу.
77-летняя артистка не имеет статуса политического тяжеловеса, чтобы ее оставлять в Госдуме, говорит политолог Александр Немцев: «Все-таки запрос на омоложение кадров СР есть». При этом он допустил, что у Драпеко могут быть шансы пройти в Думу по партсписку, «если руководству СР она все еще нужна».
Слава Драпеко как артистки уже в прошлом, а в остальном она просто лояльная власти женщина, каких достаточно много, рассуждает политолог Константин Калачев. «Уникальных профессиональных знаний и умений за пределами профессии у нее, скорее всего, нет. Зато есть перечень заслуг и опыт законодателя, который может пригодиться на региональном уровне», – сказал он «Ведомостям».
У Драпеко нет никакой гарантии, что, если она останется в Петербурге, она получит мандат по округу, говорит Солонников. «В Ленинградской области список СР пройдет [в заксобрание] с большей долей вероятности, чем в Государственную думу, и это [для Драпеко] если не думский мандат, то по крайней мере руководство фракцией в законодательном собрании. Вполне себе понятная, в общем позитивная перспектива», – сказал эксперт.
Думская карьера Драпеко началась в 1999 г., когда она впервые избралась в нижнюю палату парламента от КПРФ. В 2003 г. актриса была переизбрана в четвертый созыв от компартии. С 2007 г. Драпеко баллотировалась в Госдуму от СР.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков