Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков пойдет на выборы в Смоленской области

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков пойдет на выборы в Смоленской областиВероятнее всего, он выдвинется по одномандатному округу, говорят источники «Ведомостей»
Один из руководителей «Справедливой России» (СР), вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, скорее всего, пойдет на выборы по одномандатному округу в одном из западных регионов страны. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента. Не исключено, что он пойдет на выборы в Смоленской области, добавляет он.
Собеседник, близкий к руководству партии, также не исключил выдвижение Бабакова по округу. Если оно произойдет, это будет означать фактически гарантированное переизбрание депутата – даже если сама СР в парламент не попадет, замечает один из наблюдателей, близких к партии.
Сам вице-спикер сообщил «Ведомостям», что определится с планами, «когда дело подойдет к выборам». «Что сейчас обсуждать. Давайте мы доживем до решения партии», – сказал он.
Бабаков – один из самых влиятельных людей в СР. До политической карьеры в 1990-х – начале 2000-х он занимался бизнесом. Был депутатом Госдумы от «Родины» с 2003 г., после ухода Дмитрия Рогозина с поста председателя партии руководил ею. Именно под его началом к «Родине» в 2006 г. присоединилась Российская партия жизни Сергея Миронова и Российская партия пенсионеров, которую в тот момент возглавлял Игорь Зотов. На протяжении всей истории созданной тогда СР Бабаков считался одним из ее основных спонсоров.
При этом он всегда сохранял парламентский статус. Из-за расхождений с руководством партии в 2011 г. он пошел на выборы от «Единой России» и продлил мандат на один созыв. А в 2016 г. был назначен сенатором от Тамбовской области. Работал в этом статусе до 2021 г., когда вновь вернулся в Госдуму от СР. К этому моменту к ней присоединились другие структуры, в том числе считающиеся близкими Бабакову. В частности, партия «За правду» Захара Прилепина.
Ряд источников «Ведомостей» отмечали, что Бабаков серьезно усиливает влияние на региональные отделения партии. Кроме того, 19 января «Ведомости» писали, что он, как и в 2021 г., войдет в федеральную пятерку СР. В этих планах, очевидно, произошли изменения. К примеру, депутат Яна Лантратова, которую рассматривали в качестве одного из претендентов для включения в общефедеральную часть списка, стала уполномоченным по правам человека в России.
Сейчас крупнейшие социологические компании оценивают электоральный рейтинг справороссов в диапазоне от 4% (ФОМ) до 5,8% (АЦ ВЦИОМ). Бабаков в СР с самого создания партии, фактически он один из ее основателей, отмечает президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Это объясняет, почему он так важен для СР, рассуждает он.
И если в округе, по которому пойдет Бабаков, не будет ресурсного кандидата от «Единой России», то у него есть все шансы на победу, считает эксперт. Еще один собеседник «Ведомостей» говорит, что идею сохранения вице-спикеров через выдвижения в округах может продвигать руководство Госдумы.
В подготовке материала участвовали Евгений Мездриков и Юлия Малева