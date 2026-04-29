Генпрокуратура выявила иностранное влияние владельцев «Трансбункера»«Ведомости» узнали подробности искового заявления
Заместитель генерального прокурора на прошлой неделе подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными сделки в структуре группы «Трансбункер» и обратить в доход государства ключевые активы холдинга. Речь идет о крупнейшем игроке на рынке бункеровки судов и поставок топлива в российских портах, который, по версии надзорного ведомства, находился под фактическим иностранным контролем в обход действующего законодательства, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием документа.
Иск заявлен в защиту интересов РФ и касается как российских, так и иностранных компаний, а также ряда физических лиц – бенефициаров бизнеса. Среди них бизнесмены Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев и Елена Завьялова, которая возглавляет компанию «Трансбункер менеджмент». В качестве третьих лиц по иску указаны 23 ООО, а также ФАС и Росимущество.
Суть претензий
Ключевая претензия к владельцам холдинга связана с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия (57-ФЗ). По версии истца, сделки, позволившие сохранить контроль иностранных инвесторов над «Трансбункером», не были согласованы с правительственной комиссией, как того требует закон.
В иске указывается, что предприятия группы относятся к стратегическим, поскольку работают в сфере портовой инфраструктуры и топливного обеспечения, включая деятельность в транспортных терминалах и по бункеровке судов. Такие компании подпадают под особый режим регулирования, ограничивающий участие иностранного капитала.
Прокуратура считает, что фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных и иностранных юрисдикциях, включая Кипр и Британские Виргинские острова. Эти структуры, как утверждается, выступали номинальными держателями активов российских компаний.
По данным ФНС, приведенным в иске, в 2020–2021 гг. за границу было выведено более 10,5 млрд руб. под видом дивидендов. После 2022 г., несмотря на введение ограничений, объем вывода средств составил еще свыше 8,8 млрд руб. В частности, Росфинмониторингом и ФНС России задокументированы факты вывода за границу финансовых активов стратегических предприятий на сумму более 19 млрд руб. (информация ФНС России от 30 марта 2026 г.), следует из иска.
Пугачев и Сандлер, по данным Генпрокуратуры, являются гражданами и резидентами Республики Кипр. Они, как пришли к выводу в надзорном органе, «сокрыли имеющий стратегическое значение холдинг от государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законами РФ о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов». Для этого, по версии прокуратуры, летом 2000 г. они зарегистрировали на территории Британских Виргинских островов компании «Портобело инвестинг корп.» (Portobelo Investing Corp.) и «Риомар кэпитал корпорэйшн» (Riomar Capital Corporation), которые учредили на территории Кипра компанию «Трансбункер интернешнл лимитед» (Transbunker International Limited). А в целях обеспечения централизации и эффективности механизмов корпоративного управления в состав последней Пугачев и Сандлер включили другие ранее созданные ими на Кипре компании. При этом, указывается в иске, эти иностранные компании играли роль подставных организаций, поскольку хозяйственную деятельность не вели и выступали в роли номинальных держателей акций (долей) российских обществ, обеспечивая скрытое владение и извлечение прибыли для последующего перевода за границу.
На что влияли извне
По словам собеседника, после введения санкций и специальных экономических мер бенефициары группы предприняли действия для обхода ограничений. В частности, была проведена редомициляция части компаний в российские специальные административные районы, а головные структуры переведены в юрисдикцию ОАЭ. Это, по версии прокуратуры, позволило сохранить контроль и продолжить вывод средств.
Генпрокуратура требует:
– признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний в 2024 г.;
– взыскать в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, включая 99% в головной компании;
– наложить арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков;
– запретить операции с акциями и долями ряда предприятий.
Прокуратура указывает, что «Трансбункер» имеет доступ к критической инфраструктуре и обслуживает крупнейшие порты страны. В связи с этим нахождение компании под контролем лиц, связанных с недружественными юрисдикциями, может создавать угрозы, включая утечку чувствительной информации и сбои в работе инфраструктуры, считают в надзорном органе.
Что известно о «Трансбункере»
Группа компаний «Трансбункер» была основана в 1991 г. в порту Ванино (Хабаровский край) – одном из ключевых транспортных узлов Дальнего Востока. Изначально компания специализировалась на бункеровке судов, т. е. снабжении их топливом и смазочными материалами. В 1990-е гг. бизнес развивался на фоне активной внешнеэкономической деятельности и роста морских перевозок. «Трансбункер» постепенно расширял географию присутствия, выходя за пределы Дальнего Востока и формируя сеть поставок топлива в российских портах.
В 2000-е гг. компания начала развивать собственную инфраструктуру: нефтебазы, терминалы хранения, логистические мощности. Одновременно формировался танкерный флот, что позволило контролировать цепочку поставок от закупки топлива до его доставки конечному потребителю. К середине 2010-х гг. «Трансбункер» стал одним из заметных игроков на рынке топливного обеспечения судоходства. Группа работала в портах Дальнего Востока, Балтики и Черноморского бассейна, а также участвовала в международных операциях по бункеровке. В структуру холдинга вошли десятки компаний, включая терминалы в Новороссийске, Ванине, на Сахалине и в Ленинградской области.
Бизнес охватывал как внутренний рынок, так и зарубежные направления, включая поставки топлива в иностранных портах.