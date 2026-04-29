Генпрокуратура выявила иностранное влияние владельцев «Трансбункера»

Пугачев и Сандлер, по данным Генпрокуратуры, являются гражданами и резидентами Республики Кипр. Они, как пришли к выводу в надзорном органе, «сокрыли имеющий стратегическое значение холдинг от государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законами РФ о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов». Для этого, по версии прокуратуры, летом 2000 г. они зарегистрировали на территории Британских Виргинских островов компании «Портобело инвестинг корп.» (Portobelo Investing Corp.) и «Риомар кэпитал корпорэйшн» (Riomar Capital Corporation), которые учредили на территории Кипра компанию «Трансбункер интернешнл лимитед» (Transbunker International Limited). А в целях обеспечения централизации и эффективности механизмов корпоративного управления в состав последней Пугачев и Сандлер включили другие ранее созданные ими на Кипре компании. При этом, указывается в иске, эти иностранные компании играли роль подставных организаций, поскольку хозяйственную деятельность не вели и выступали в роли номинальных держателей акций (долей) российских обществ, обеспечивая скрытое владение и извлечение прибыли для последующего перевода за границу.