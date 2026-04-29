Почему Ирак возглавил 40-летний бизнесмен аз-Зайди

Почему Ирак возглавил 40-летний бизнесмен аз-ЗайдиЕму предстоит решать задачи, когда Ирак оказался в тисках региональной войны
Спустя пять месяцев политического кризиса после парламентских выборов ноября 2025 г. Ирак получил компромиссного премьер-министра. Правительство возглавил Али аз-Зайди – 40-летний технократ-банкир (по сложившейся в стране традиции с 2003 г. – представитель шиитов).
Кандидат в премьеры был выдвинут в ночь на 28 апреля коалицией «Координационная рамка». Это подтвердил 45-летний спикер парламента Ирака, суннит Хайбет Аль-Хайбуси. Избранный 11 апреля президент Ирака Низар Амиди (по традиции с 2003 г. назначаемый из иракских курдов) утвердил аз-Зайди.
Ему поручено сформировать кабмин в 30-дневный срок.
Чем известен новый премьер
Аз-Зайди – уроженец провинции Ди-Кар на юге Ирака. Он получил степень магистра в области финансов и банковского дела, а также степень бакалавра в области права.
Новый премьер Ирака возглавлял советы директоров национальной холдинговой компании, университета Аль-Шааб, медицинского института Иштар и банка South Bank (ранее был известен как «Аль-Джануб»). В 2024 г. банк попал под санкции США под предлогом отмывания средств.
Также аз-Зайди был гендиректором телеканала Dijlah TV, сети гипермаркетов Taawon в Багдаде и многоотраслевого конгломерата Oways, связанного с минторгом Ирака. Опыт госслужбы аз-Зайди приобретал в этом ведомстве, где он разрабатывал систему продуктовых карточек. Аз-Зайди не состоял ни в одной из политических партий.
Почему важно его назначение
По словам заместителя заведующего базовой кафедрой Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, фигура аз-Зайди олицетворяет оптимизацию управленческих процессов, борьбу с коррупцией и поиск нестандартных решений. Новый премьер – человек с широкими финансовыми возможностями и серьезными деловыми связями, добавляет научный руководитель Центра Примакова Руслан Мамедов: «Аз-Зайди и его братья владеют разветвленным бизнесом, получившим и серьезные господряды».
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», согласны, что в иракском политикуме произошло редкое событие: премьером выбрали компромиссную фигуру. Выдвижение аз-Зайди отражает усталость элит от затяжного институционального тупика и попытку найти баланс, говорит старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.
По мнению Лукьянова, избрание аз-Зайди говорит о неготовности элит менять модель политсистемы, существующую после свержения Саддама Хусейна в 2003 г. Устойчивость решения по новому премьеру пока остается под вопросом. Иракская система консенсуса с учетом конфессионального принципа фрагментирована, а аз-Зайди – компромисс, а не стратегическое решение, считает Сухов.
По словам Мамедова, ушедший премьер Мухаммед ас-Судани или другой экс-премьер Нури аль-Малики (2006–2014 гг.) в большей степени стремились к независимости и потому не подходили всем силам. Кроме отсутствия политического бэкграунда аз-Зайди сравнительно молод для такого поста в современной иракской политической культуре. Для сравнения, возраст ас-Судани – 56 лет, а аль-Малики – 75.
В тяжелых условиях
Ирак проходит через период как внутреннего раскола, так и внешнего давления со стороны ключевых партнеров – США и Ирана. С 28 февраля эти страны воюют между собой, что привело к блокаде Ормузского пролива, важнейшего для Ирака маршрута. Иракский экспортный госоператор SOMO сообщил 13 апреля, что поставки за рубеж упали до 18,6 млн барр. в марте с 99,8 млн барр. в феврале, а выручка – до $1,96 млрд против $6,81 млрд в феврале.
На фоне более ранних сообщений о том, что кандидатура аль-Малики снова рассматривается на пост премьера, The Wall Street Journal и The Washington Post сообщали, что США свернули часть военного сотрудничества с Ираком и задержали отправку 500 млн нефтедолларов с его счетов в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке.
В январе 2026 г. президент США Дональд Трамп пригрозил в соцсети Truth Social Багдаду прекратить сотрудничество в случае избрания аль-Малики, критикуя итоги его правления как ввергшие страну в «хаос и нищету», включая взлет ИГ (организация признана террористической и запрещена в России). По данным Al Jazeera, 18–19 апреля Багдад посетил командир спецподразделения «Аль-Кудс» иранского КСИР Исмаил Каани и для «выхода из тупика» он обсуждал кандидатуру нового премьера с лидерами фракций «Рамки».
По словам Сухова, ключевой интригой станет то, сможет ли аз-Зайди дистанцироваться от иранских прокси, не спровоцировав внутренний кризис, а также восстановить отношения с монархиями Персидского залива. «На этом фоне экономическая повестка – падение нефтяных доходов и зависимость бюджета от экспорта – может стать главным фактором политической устойчивости нового кабинета», – говорит эксперт.
От аз-Зайди ждут решений застаревших проблем в экономике, так как уже известные населению политики их предложить не смогли, подтверждает Лукьянов: «А на фоне блокады Ормуза и потерь главного источника доходов Ирака востребованы смелые решения как по диверсификации источников доходов бюджета и иностранным инвестициям, так и по маршрутам экспорта нефти».