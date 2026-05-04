Представители «Северстали» не идут на праймериз в Вологодской области

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, комментируя признание Мордашова богатейшим россиянином по версии Forbes, 29 апреля предложила ему «что-то из офшоров подтянуть все-таки в РФ». «Северсталь» в ответ распространила пресс-релиз, из которого следует, что она зарегистрирована в России, «как и другие активы» бизнесмена. В компании также заявили, что объем ее социальных инвестиций в 2025 г. составил 5,76 млрд руб., а налоговых отчислений – 13,4 млрд руб. «К сожалению, непродуманная политика администрации Вологодской области, которая имела два года назад надежную бюджетную подушку в 70 млрд руб., неразумно растратила эти деньги, и сейчас бюджет области в глубоком дефиците (на 2026 г. он принят с дефицитом 10,22 млрд руб. – «Ведомости»)», – отметил представитель «Северстали».