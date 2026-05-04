Представители «Северстали» не идут на праймериз в Вологодской области

Представители «Северстали» не идут на праймериз в Вологодской областиНо эксперты не исключают, что конфликт будет потушен на период кампании
На праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты различного уровня в Вологодской области пока не заявился ни один представитель «Северстали». Регистрация кандидатов для участия в партийной процедуре должна была завершиться 30 апреля, но ЕР продлила ее до 14 мая. В единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы, регионального заксобрания и довыборы депутатов вологодской гордумы по двум округам.
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, комментируя признание Мордашова богатейшим россиянином по версии Forbes, 29 апреля предложила ему «что-то из офшоров подтянуть все-таки в РФ». «Северсталь» в ответ распространила пресс-релиз, из которого следует, что она зарегистрирована в России, «как и другие активы» бизнесмена. В компании также заявили, что объем ее социальных инвестиций в 2025 г. составил 5,76 млрд руб., а налоговых отчислений – 13,4 млрд руб. «К сожалению, непродуманная политика администрации Вологодской области, которая имела два года назад надежную бюджетную подушку в 70 млрд руб., неразумно растратила эти деньги, и сейчас бюджет области в глубоком дефиците (на 2026 г. он принят с дефицитом 10,22 млрд руб. – «Ведомости»)», – отметил представитель «Северстали».
То, что ситуация вышла на уровень Совета Федерации, показывает остроту проблемы, говорит политолог Ростислав Туровский. «Вполне возможно, что это вмешательство все же перейдет в режим тактического согласования интересов хотя бы на период избирательной кампании», – считает эксперт. Представители «Северстали», основной актив которой – Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) – находится в Вологодской области, исторически были интегрированы в органы власти региона. Большинство губернаторов до Георгия Филимонова были выходцами из компании.
После прихода в регион Филимонова (2023 г.) в отставку ушли люди, связанные с «Северсталью»: заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев, спикер заксобрания Андрей Луценко, ряд депутатов череповецкой гордумы, а также мэр Череповца Вадим Германов. Из СФ ушел ранее работавший в компании сенатор, предшественник Филимонова Олег Кувшинников.
В Госдуме Череповецкий округ с 2016 г. представляет считающийся близким к «Северстали» Алексей Канаев. Но в феврале 2025 г. он был исключен из ЕР после критики введенного по инициативе Филимонова «сухого закона». В заксобрании Вологодской области остаются еще два близких к компании депутата – Сергей Добродей (бывший директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов АО «Северсталь Менеджмент») и Николай Шамурин – главный врач медицинского комплекса «Родник» (входит в структуру «Северстали»).
Среди участников праймериз в заксобрание – сенаторы от Вологодской области Евгений Богомазов и Руслан Маслов, вице-спикер заксобрания Антон Холодов, и. о. ректора Вологодского государственного университета Денис Дворников, депутат гордумы Череповца Павел Филимонов. Для участия в праймериз по выборам депутатов Госдумы подали заявки 25 человек, в том числе чиновники, включая постпреда области в Китае Марселя Гилязова, студенты, специалисты, общественники и проч.
В текущих условиях выходцам из «Северстали» нет смысла «брать на себя какую-то ответственность, заниматься депутатской активностью и т. д.», считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Уровень реального административного влияния Филимонова внутри региона и на федеральном уровне не вполне определился, рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Оправдается ли расчет на то, что трудности и осознание общей ответственности перед регионом помирят Филимонова и Мордашова? Нашла коса на камень», – заметил политолог Константин Калачев.