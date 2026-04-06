ЦИК начал выстраивать архитектуру выборов в Госдуму

ЦИК начал выстраивать архитектуру выборов в ГосдумуВ комиссии объяснили, почему отказались от создания окружных комиссий
Центризбирком (ЦИК) на заседании 3 апреля возложил полномочия окружных избирательных комиссий на предстоящих выборах депутатов Госдумы на территориальные и региональные избиркомы. Это постановление – «один из важнейших» документов, который формирует архитектуру проведения кампании 2026 г., отметил зампред ЦИК Николай Булаев.
Согласно закону, такое решение необходимо принять не позднее 30 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, т. е. не позже 21 мая, указал Булаев. На выборах в Госдуму 2021 г. аналогичное решение принималось 28 апреля. «Чуть-чуть влево мы уходим по принятию этого постановления. Это новая возможность для всех комиссий, которые будут выполнять функции окружных избирательных комиссий, более качественно начать подготовку к своей работе и провести более глубокую работу по обучению членов окружных избирательных комиссий», – обратил внимание Булаев.
Всего в России образовано 225 одномандатных округов. Из них в 40 субъектах образовано по одному одномандатному округу – в таких регионах полномочия окружных избирательных комиссий возлагаются на региональные избиркомы.
В случае если в субъекте более одного одномандатного округа, то ЦИК по согласованию или по предложению избирательных комиссий регионов может возложить полномочия окружных комиссий как на комиссии субъекта, так и на территориальные избирательные комиссии (ТИК), отметил Булаев.
ЦИК провел большую подготовительную работу в этом направлении: члены комиссии неоднократно дискутировали, консультировались по этому вопросу и согласовывали итоговое решение. В результате в 39 регионах, где образовано несколько одномандатных избирательных округов, полномочия 109 окружных избиркомов возлагаются на избиркомы субъектов. В девяти регионах (Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Саратовская, Свердловская, Челябинская области, Москва, Московская область и Санкт-Петербург) полномочия 73 окружных избиркомов возлагаются на ТИКи, уточнил Булаев. В Крыму, где три избирательных округа, полномочия одной окружной комиссии возлагаются на избирком субъекта и двух – на ТИКи.
После Булаева слово взял член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин: «Действительно, большая работа [проделана], раз Николай Иванович [Булаев] твердо заявил о том, что со всеми субъектами [решение] согласовано. Он деликатно умолчал, а я хотел бы обратить на это внимание – впервые не будет образована ни одна окружная избирательная комиссия в соответствии с законом». Таким образом, от окружных комиссий остается одно только название, посетовал Колюшин.
Где сколько округов
Его поспешила успокоить глава ЦИК Элла Памфилова: «[Это решение] свидетельствует о нашем очень умном, творческом подходе, [основанном на] целесообразности экономии, в том числе человеческих, временных и иных ресурсов. Зачем плодить дополнительные разного рода действия, которые не обусловлены никакой целесообразностью?»
Если такая тенденция продолжится на всех уровнях выборов, то окружные комиссии как институт постигнет участь избирательных комиссий муниципальных образований (они были ликвидированы с 1 января 2023 г.), полагает электоральный юрист Гарегин Митин.
Что же касается принципа формирования окружных комиссий, то в его основу, во-первых, положен фактор экономии бюджетных средств: новые комиссии не создаются, не нужно их различным образом обеспечивать, рассуждает эксперт. Во-вторых, на избиркомы субъектов и ТИКи легче воздействовать, чем на вновь созданные временные комиссии, говорит он. В-третьих, это уже опробованная организационная мера, отмечает Митин.
То, что для монорегионов с одним округом функции окружного избиркома по умолчанию осуществляет избирком субъекта, вполне логично, считает электоральный юрист Олег Захаров. Почти во всех регионах с числом округов от двух до четырех ЦИК наделяет полномочиями также региональные комиссии: это серьезная нагрузка, но с точки зрения оптимизации ресурсов проще усилить действующий региональный избирком на период выборов, чем с нуля создавать и оснащать несколько отдельных окружных комиссий, добавляет он.
Можно согласиться с тем, что от окружных комиссий осталось одно название, – они изжили себя как институт: изначально они задумывались как создаваемые под выборы органы, чтобы избавить ТИКи от «политической» работы, связанной с регистрацией кандидатов и контролем за агитацией, вспоминает Захаров. Но с уменьшением конкуренции на выборах эта функция стала менее востребована, резюмировал эксперт.