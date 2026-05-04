Мария Захарова: США насильно дают гражданство детям российских дипломатов

Мария Захарова: США насильно дают гражданство детям российских дипломатовРоссийская сторона будет требовать соблюдения всех иммунитетов и привилегий, предусмотренных Венскими конвенциями
Российские дипломаты в США столкнулись с практикой принудительной раздачи американского гражданства их детям, рожденным на территории страны, под предлогом закрепленного в конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета. Об этом в статье для «Ведомостей» рассказала директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Вины российских дипломатов, по ее словам, в происходящем нет. «Коллеги работают, оформляют все документы согласно российскому законодательству и требованиям Венских конвенций, с уважением относятся к законам США», – пишет Захарова. При рождении детей на территории США они тут же оформляют им гражданство России, четко зная, что с американским гражданством проблем не будет, так как на дипломатов, согласно местным законам, «право почвы» автоматически не распространяется – никто не может заставить стать гражданином чужой страны, отмечает она.
В стратегическом руководстве Службы гражданства и иммиграции США, а также Кодексе федеральных правил четко говорится, что дети иностранных дипломатов не получают американского гражданства по «праву почвы», так как обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются в полной мере юрисдикции страны пребывания.
Более того, эта правовая норма была подтверждена Верховным судом США еще в 1898 г. в рамках дела «США против Вонг Ким Арка». Захарова привела прямую цитату из решения суда: «Требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства, детям, рожденным от враждебных иностранцев в период оккупации, а также к детям членов индейских племен, подчиняющихся законам своих племен».
Симптоматично, рассуждает Захарова, что нынешняя активизация госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и отказаться от которого местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров России и США предпринимаются как раз попытки устранения таких «раздражителей».
По мнению Захаровой, произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников российской дипломатической миссии потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления. «Вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка «новой нормальности»? А таких примеров мы видим немало», – отмечает она.
Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США, заверила Захарова. «Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями», – заключила она.