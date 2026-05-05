Путин поменял представителя в G20 впервые за 13 лет перед саммитом в США

Путин поменял представителя в G20 впервые за 13 лет перед саммитом в СШАЭто может быть связано с большим вовлечением в формат
Новым представителем Владимира Путина в G20 (российским шерпой в Группе двадцати) по его распоряжению 4 мая стал начальник экспертного управления администрации президента (АП) Денис Агафонов. Эту должность он занял вместо своего же заместителя в АП Светланы Лукаш. Она была на посту представителя России в G20 с 2013 г., когда сменила Ксению Юдаеву. При этом формально та же должность по-прежнему относится не только к G20, но и к «делам группы ведущих индустриальных государств» (например, из формата G8 Россию исключили в 2014 г.).
Сама Лукаш сказала «Ведомостям», что она считает 13-летний опыт на посту российского шерпы и 18-летний – работы в G20 в целом (с 2008 по 2013 г. она была сушерпой, помощником шерпы) «вполне достаточным для самореализации в этой сфере», «справилась со всеми задачами» и наступило «время стремиться к новым горизонтам». При этом после ухода с поста шерпы в G20 место работы Лукаш на госслужбе остается прежним – АП.
Как сообщал сайт Кремля 3 февраля 2026 г., Лукаш проводила заседание межведомственной комиссии по G20, где «предметно обсудили приоритеты и программу председательства США», которое строится «вокруг стержневых направлений обеспечения экономического роста, снижения регуляторной нагрузки, «энергетического изобилия» и инновационного развития». В том же месяце, как сообщал ТАСС, Агафонов, выступая на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках», говорил, что G20 «может стать одной из структур, в которой страны будут определять новую конфигурацию мировой экономической системы».
До июля 2024 г. Агафонов был замглавы управления по внешней политике АП.
В ноябре 2025 г. на последнем саммите G20 в ЮАР, где российскую делегацию возглавлял замглавы АП Максим Орешкин, Агафонов и Лукаш тоже входили в ее состав. В 2026 г. председательство в G20 перешло к США. Путин последний раз лично посещал саммит G20 в 2019 г. в японской Осаке, где предпоследний раз пересекался с президентом США Дональдом Трампом (в 2025 г. их двусторонний саммит прошел в американском Анкоридже).
Саммит лидеров стран G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 г. на территории гольф-клуба Трампа в Майами. В апреле он говорил, что США пока не отправляли приглашения Путину, выразив сомнение, что тот собирается посетить форум. В то же самое время Трамп оценил гипотетический визит Путина на G20 в США как «очень полезный». Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда же говорил, что «Путин может поехать в Майами как член страны «двадцатки», может не поехать, может поехать другой российский представитель». Но в любом случае Россия будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите, добавил он.
При этом в конце апреля директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский рассказал, что Россия по дипканалам выразила США демарш из-за организации первых в году мероприятий в G20. Речь, в частности, шла про то, что одного из членов делегации исключили из числа участников встреч на уровне министров финансов и глав центробанков, несмотря на то что ранее ему выдали визу и личный бейдж. «Будем надеяться, что это как-то на них подействует, потому что иначе нам придется принимать более жесткие меры, вплоть до бойкота мероприятий, что, естественно, скажется на общей подготовке к саммиту [в Майами]», – сказал тогда Биричевский (цитата по «РИА Новости»). Также известно, что мероприятия 2026 г. пропустит ЮАР, так как власти США открыто недовольны их политикой по отношению к африканерам.
Шерпы (происходит от названия непальской народности, чьи представители становятся проводниками-носильщиками для туристов в Гималаях) в G20 отвечают за взаимодействие с коллегами из других государств, а также занимаются подготовкой повестки саммитов и соглашений. Экспертное управление АП готовит аналитические доклады и другие материалы для ее руководства.
Перестановка на посту шерпы, скорее всего, как раз связана с тем, что занимающий с 2024 г. должность заместителя руководителя АП Орешкин еще в 2025 г. стал главой делегации на саммите G20, полагает руководитель экспертного центра «Департамент государственного консалтинга» Григорий Добромелов. И теперь же, по сути, бэк-офис, занимающийся подготовкой российской делегации к мероприятиям в G20, возглавил именно руководитель экспертного управления. В целом же международный трек – не только G20, но и тематика БРИКС – становится более приоритетным для Орешкина, что может свидетельствовать о повышении уровня его фигуры в целом, полагает эксперт.
В той или иной степени замена шерпы на вышестоящего чиновника говорит о сохраняющемся внимании к G20 со стороны российского президента, пусть он в последние годы сам и не посещает саммиты, сказал эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.