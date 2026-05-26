О чем Путин написал в статье для «Казахстанской правды»Российский президент назвал отношения с Астаной «нерушимыми»
Президент России Владимир Путин написал статью об отношениях Москвы и Алматы перед государственным визитом в Казахстан. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Ведомости» собрали основные тезисы послания президента.
Отношения России и Казахстана основаны на «нерушимых принципах взаимного уважения и доверия» и остаются важным фактором стабильности на евразийском пространстве. В России «с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану», а также поддерживают курс президента Касым-Жомарта Токаева на модернизацию страны. Путин пишет, что между ним и Токаевым выстроились «действительно дружеские, искренние отношения».
Россия и Казахстан остаются крупными торговыми партнерами. Объем накопленных российских инвестиций в казахстанскую экономику составляет почти $30 млрд, а более 40% всех компаний с иностранным капиталом в республике созданы совместно с российскими партнерами.
С участием российского бизнеса в Казахстане реализуется около 70 крупных проектов в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Благодаря этим проектам создано более 60 000 рабочих мест.
Через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по территории России проходит более 80% экспорта казахстанской нефти, отметил Путин. Кроме того, Россия участвует в проектах по расширению газотранспортной системы Казахстана и предлагает технологии в сфере альтернативной энергетики.
Путин назвал флагманским проектом строительство первой атомной электростанции в Казахстане с участием «Росатома».
Россия и Казахстан обладают «огромным логистическим потенциалом» и уделяют большое внимание развитию международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай».
По просьбе Казахстана Россия помогла в восстановлении популяции амурского тигра. В Хабаровском крае были отловлены два взрослых тигра и два тигренка, которых затем перевезли рейсом «Аэрофлота» в Казахстан. Сейчас животные проходят адаптацию в резервате «Иле-Балхаш» и позднее будут выпущены в дикую природу.
Российские и казахстанские компании совместно внедряют цифровые платформы и решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, логистике, госуправлении, образовании и медицине.
В российских вузах, включая филиалы в Казахстане, обучаются более 60 000 казахстанских студентов. На следующий учебный год количество квот для граждан Казахстана увеличено до 800 мест.
В апреле 2026 г. с комплекса Байконур состоялся первый запуск российско-казахстанской ракеты «Союз-5/Сункар».
Москва и Астана продолжают укреплять взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ, а также выступают за формирование «более справедливого многополярного миропорядка».
26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовится к госвизиту в Казахстан. Вечером 27 мая он будет в Астане и начнет свое общение с Токаевым. Он также сообщил, что в Астане будет работать представительная российская делегация во главе с президентом.
По словам пресс-секретаря, программа визита рассчитана на три дня. Кроме двусторонних контактов, Путин также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, на российско-казахстанских переговорах главы государств обсудят развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменяются мнениями по региональным и международным темам.