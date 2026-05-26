О чем Путин написал в статье для «Казахстанской правды»

По просьбе Казахстана Россия помогла в восстановлении популяции амурского тигра. В Хабаровском крае были отловлены два взрослых тигра и два тигренка, которых затем перевезли рейсом «Аэрофлота» в Казахстан. Сейчас животные проходят адаптацию в резервате «Иле-Балхаш» и позднее будут выпущены в дикую природу.