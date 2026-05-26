Политика /

Путин готовится к визиту в Казахстан 27 мая

Президент Владимир Путин готовится к госвизиту в Казахстан. Вечером 27 мая он будет в Астане и начнет свое общение с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков сообщил, что в Астане будет работать представительная российская делегация во главе с президентом. По словам пресс-секретаря, программа визита рассчитана на три дня. Кроме двусторонних контактов, Путин также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

25 мая пресс-служба президента Казахстана сообщала, что российский лидер посетит республику 27–29 мая. Ожидается, что главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-казахстанского партнерства. О договоренности провести государственный визит сообщалось еще в феврале после телефонного разговора Путина и Токаева. Тогда российский президент также подтвердил участие в саммите ЕАЭС.

9 мая президент РФ заявлял, что Армении необходимо определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом – продолжением интеграции в рамках ЕАЭС или сближением с Евросоюзом. Глава государства предлагал обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС в Астане.

