Незадолго до перемирия израильская армия планировала операцию в Бейруте

Израиль в военной операции в Ливане пытается одним выстрелом убить двух зайцев – с одной стороны, окончательно избавиться от иранских союзников в регионе, с другой стороны, сорвать по возможности американо-иранские переговоры, констатирует доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Но старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов сомневается, что Израиль расширил наземную операцию на юге Ливана с целью срыва американо-иранских переговоров. По мнению эксперта, за счет ливанской кампании израильские власти решают в том числе внутренние проблемы. Во-первых, так правящая партия выдает себя в роли защитника израильтян. Во-вторых, продолжает эксперт, боевые действия автоматически продлевают мандат Нетаньяху и его кабинета, иначе он рискует оказаться в тюрьме. «Кроме того, в соседней арабской стране израильская армия решает задачи территориальной экспансии, чтобы взять под контроль водные ресурсы региона», – полагает эксперт. Израиль, несмотря на объявленное перемирие, вряд ли в ближайшей перспективе согласится выводить свои войска из Южного Ливана, говорит Гасанов. Теоретически израильские военные оставят занятые районы либо в случае полной капитуляции «Хезболлы», либо после заключения крайне выгодной для израильтян сделки.