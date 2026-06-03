Незадолго до перемирия израильская армия планировала операцию в Бейруте

Незадолго до перемирия израильская армия планировала операцию в БейрутеКак долго продлится очередное перемирие между Израилем и «Хезболлой»
Израиль и проиранская шиитская группировка «Хезболла» договорились на неопределенное время прекратить огонь, сообщил вечером 1 июня на своей странице в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Стороны достигли соглашения после «продуктивных телефонных переговоров» американского лидера с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и представителем ливанского движения, добавил он. По его словам, во время этих разговоров израильская сторона согласилась прекратить военное продвижение в сторону Бейрута и бомбардировки города, а ливанская – приостановить обстрелы северных городов еврейского государства.
Об американо-израильских телефонных переговорах позже сообщил и Нетаньяху в соцсетях. Правда, он подчеркнул, что Израиль продолжит наносить удары по позициям «Хезболлы» в Бейруте, если боевики не прекратят обстрелы израильских населенных пунктов. В то же время израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в соцсетях призвал своего премьера отклонить предложение американского президента, чтобы развязать руки израильским военным для полного уничтожения «Хезболлы». В свою очередь, представители исламистов согласились принять американское предложение о перемирии с израильтянами, сообщило посольство Ливана в Вашингтоне.
Диалог американского президента с израильским премьером якобы прошел на повышенных тонах, рассказали Axios несколько американских чиновников, знакомых с содержанием разговора. В частности, Трамп нецензурно раскритиковал Нетаньяху из-за эскалации в Ливане и предупредил его, что израильские удары по ливанской столице приведут к дальнейшей международной изоляции Израиля.
Слухи об ухудшении отношений Трампа и Нетаньяху – преднамеренные утечки, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, их цель – снизить напряжение в MAGA-лагере (сторонников лозунга Трампа – «Сделаем Америку снова великой»), представители которого критикуют втягивание США в войну против Ирана. «Трамп загнан в угол. Оказать реальное давление на израильтян он не может. Ситуация может немного измениться, если поддержанные произраильскими группами интересов республиканцы проиграют на промежуточных выборах. Тогда Трампу будет легче давить на Нетаньяху. Но это вряд ли ослабит союз Израиля и США», – подчеркнул эксперт.
Телефонные переговоры лидеров США и Израиля последовали спустя несколько часов после угроз Тегерана выйти из мирных переговоров с американцами, если напряженность в Ливане продолжит расти.
Эскалация в Ливане обострилась после захвата израильской армией 31 мая средневековой крепости Бофор к северу от реки Литани, которая долгие годы служила опорной базой боевиков «Хезболлы». После этого Нетаньяху приказал своим военным «расширить и углубить контроль» над территориями в Ливане и готовиться к бомбардировкам Бейрута.
Израиль в военной операции в Ливане пытается одним выстрелом убить двух зайцев – с одной стороны, окончательно избавиться от иранских союзников в регионе, с другой стороны, сорвать по возможности американо-иранские переговоры, констатирует доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Но старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов сомневается, что Израиль расширил наземную операцию на юге Ливана с целью срыва американо-иранских переговоров. По мнению эксперта, за счет ливанской кампании израильские власти решают в том числе внутренние проблемы. Во-первых, так правящая партия выдает себя в роли защитника израильтян. Во-вторых, продолжает эксперт, боевые действия автоматически продлевают мандат Нетаньяху и его кабинета, иначе он рискует оказаться в тюрьме. «Кроме того, в соседней арабской стране израильская армия решает задачи территориальной экспансии, чтобы взять под контроль водные ресурсы региона», – полагает эксперт. Израиль, несмотря на объявленное перемирие, вряд ли в ближайшей перспективе согласится выводить свои войска из Южного Ливана, говорит Гасанов. Теоретически израильские военные оставят занятые районы либо в случае полной капитуляции «Хезболлы», либо после заключения крайне выгодной для израильтян сделки.
Израильское руководство пытается балансировать между администрацией Трампа и собственными военными и политическими интересами, сказала научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, продолжение интенсивных боевых действий хоть ослабит боевой потенциал «Хезболлы», но не решит проблему безопасности Израиля без дальнейшего политико-дипломатического процесса.
Объявленное Трампом прекращение огня между Израилем и «Хезболлой» не приведет к окончанию войны, уверен Сухов. Возможно, интенсивность боев снизится, а на какое-то время прекратится, чтобы замирить самого Трампа. Но стороны все равно периодически будут наносить точечные удары, считает эксперт.